Cierran resort en México donde murieron dos estadounidenses en extrañas circunstancias

El resort en Baja California, México, donde una pareja estadounidense fue encontrada muerta en misteriosas circunstancias a comienzos de este mes, cerró sus puertas.

Un empleado confirmó que el hotel cerró el pasado 18 de junio, y una portavoz de la cadena de hoteles Hyatt señaló que el resort está llevando a cabo una investigación independiente del incidente, dirigida por un tercero, y no esperan volver a abrir sus puertas, hasta que finalice la investigación, según declaraciones recogidas por KABC.

“En nombre de todo el equipo de Rancho Pescadero, estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y comprometidos a cuidar a todos los afectados con comprensión y compasión”, señaló el vocero a KABC.

“El hotel decidió de inmediato suspender las operaciones normales. Mientras esperamos que las autoridades publiquen sus hallazgos, junto con los propietarios del hotel, Hyatt está realizando una extensa investigación independiente del incidente, dirigida por un tercero”, agregó.

El vocero precisó que la principal prioridad del resort es el bienestar de los huéspedes, y la propiedad no reanudará sus operaciones normales hasta finalizar la investigación. Las autoridades locales no han publicado los resultados de la investigación en curso, en la que Hyatt y propietarios siguen cooperando.

El pasado 13 de junio, los cuerpos de John Heathco, de 41 años, y Abby Lutz, de 28, fueron hallados por amas de casa en el hotel Rancho Pescadero, informó KABC.

Autopsias de la pareja revelaron que murieron por intoxicación por una sustencia no determinada, de acuerdo con los fiscales del estado de Baja California Sur, mientras que las fuerzas del orden sospecharon que ambos murieron por inhalación de gas tóxico, apuntó The Associated Press.

Por su parte, los fiscales señalaron que Heathco y Lutz estuvieron muertos durante 11 o 12 horas antes de que se descubrieran los cuerpos. Paramédicos que respondieron a la escena dijeron que la pareja estaba muerta cuando llegaron.

La hermanastra de Lutz, Gabrielle Slate, dijo que la pareja se quejaba de intoxicación alimentaria antes de morir. Añadió que la familia más tarde recibió una llamada para indicar que fallecieron pacíficamente en su habitación de hotel mientras dormían, y les dijeron que fue por una ventilación inadecuada del resort, y podrían haber sufrido envenenamiento por monóxido de carbono.

Con información de Fox News

