Ciudad de Nueva York alberga a más solicitantes de asilo que ciudadanos neoyorquinos sin hogar

Por primera vez en la historia de la crisis migratoria de la ciudad de Nueva York, hay más solicitantes de asilo en albergues que ciudadanos neoyorquinos sin hogar.

Este punto de inflexión se produjo el pasado domingo, cuando 50,000 migrantes se encuentra bajo el cuidado de la ciudad, aumentando en número a los 49,700 de neoyorquinos en los refugios locales.

El sistema de albergues de Nueva York prácticamente se ha duplicado en tamaño por la afluencia, principalmente de países de Latinoamérica, que incluyen a migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia.

Asimismo, albergar a los solicitantes de asilo es bastante más costoso. Sin los respectivos permisos de trabajo, muchos de ellos no pueden pagar sus necesidades básicas. No tienen derecho a los mismos beneficios de asistencia pública que los residentes, y para los inmigrantes, la ciudad no está recaudando su parte habitual de los elevados alojamientos del gobierno estatal y federal.

“Mi corazón se rompe un poco y tengo estos sentimientos encontrados”, expresó la vicealcaldesa Anne Williams-Isom, en un recorrido por el centro de recién llegados en el Hotel Roosevelt.

Además, dijo que es importante que la ciudad reciba a las personas con dignidad, pero es insostenible al ritmo que lleva.

Williams-Isom indicó que el costo financiero, un costo anticipado de $4.3 millones de dólares hasta la siguiente primavera y un costo humano en el personal que ayuda a los solicitantes de asilo, informó NBC New York.

“Están trabajando en turnos de 12 horas. Pensamos que veríamos algún alivio. Pero no viene ningún alivio. No viene el Calvario y simplemente se están agotando con la magnitud”, agregó.

Las autoridades de la ciudad afirman que están ayudando a redirigir a “un número significativo” de solicitantes de asilo a otros destinos, reservando un pequeño porcentaje de habitaciones en el hotel Roosevelt donde los migrantes podrán quedarse por poco tiempo hasta que terminen sus trámites.

“Para brindarle ese período de tiempo crítico que nos permita comunicarnos con esos amigos o familiares en todo el país, y luego volver a programarlo para que no tenga que ingresar al sistema de la Ciudad”, explicó el Dr. Ted Long de NYC Health y Hospitales, que administra el centro de llegada de Roosevelt y otros centros de ayuda humanitaria en la ciudad.

Por su parte, la Oficina del Alcalde, Eric Adams y el Dr. Long dicen que el promedio diario actual de personas que piden asilo es de 400 aproximadamente. No obstante, se negaron a decir cuántos salen o son redirigidos a diario.

Desde la primavera del año pasado, los funcionarios dicen que 80,000 inmigrantes han pasado por los albergues, lo que significa que cerca de 30 se han ido.

Las autoridades neoyorquinas y la Sociedad de Ayuda Legal se encuentran en conversaciones mientras la ciudad de Nueva York se prepara para pedirle a una corte que les otorgue más flexibilidad en cuanto al derecho a la vivienda.

