Empleado de McDonald’s arroja bebida a cara del cliente y la empresa dice que el cliente empezó el altercado

Un video en el que los empleados de McDonald’s se enfrentan a clientes en una de sus tiendas se ha vuelto viral. McDonald’s dice que no está de acuerdo con los empleados respondiendo de esa manera, pero añade que los clientes fueron quienes empezaron la pelea. View this post on Instagram A post shared by Brown Cardigan (@browncardigan)

La cámara capturó a un empleado de la sucursal de McDonald’s en el Distrito Central de Negocios de Sydney, Australia, lanzando una bebida a un cliente molesto, quien luego empezó a arrojar comida a los empleados.

“Lo que no se muestra en el video es al cliente que ingresa antes al restaurante y va detrás del mostrador para irrumpir en la cocina y amenazar al personal”, dijo McDonald’s Australia en un comunicado.

“El comportamiento de nuestros empleados en este video no está de acuerdo con nuestras políticas y lo estamos investigando con el restaurante”, añadió la empresa.

Sin embargo, también dijo: “El comportamiento antisocial no se tolera en nuestros restaurantes y esperamos que nuestra gente sea tratada con respeto en todo momento“.

“Siempre haremos nuestro mejor esfuerzo por nuestros clientes, pero no aceptaremos abuso, intimidación, amenazas o violencia hacia nuestros empleados”, añadió.

La policía de Nueva Gales del Sur, Australia, verificó que visitaron la sucursal donde ocurrió el altercado después de recibir informes de que un empleado de 23 años había sido atacado.

Poco tiempo después, la policía detuvo a un adolescente de 17 años y a otro de 15 años.

“Ambos adolescentes fueron llevados a la estación de policía de Day Street, donde fueron tratados bajo la Ley de Delincuentes Juveniles”, dijo la policía.

