Enrique Iglesias tiene fobia a los eventos sociales

En un par de semanas se llevará a cabo la boda de Tamara Falcó, media hermana de Enrique Iglesias, y aunque se ha asegurado en algunos medios que toda la familia está invitada al evento, ha trascendido que el cantante no asistirá.

Aunque se decía que el motivo tenía que ver con la recuperación de la neumonía que lo dejó incapacitado hace algunos días, la periodista Sandra Aladro contó en “El Programa De Ana Rosa” que al intérprete de “Héroe” le da pavor acudir a ese tipo de cosas.

“Enrique tiene fobia a las reuniones sociales, nunca va a actos en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante más de tres horas. No va a nada que no sea sumamente íntimo y familiar porque no lo soporta, le produce incomodidad”, dijo la corresponsal.

Asimismo, la periodista aseguró que Tamara está más que enterada de la situación y no piensa reclamarle nada al cantante, pues se sabe que tampoco asistió a los enlaces de sus otros hermanos por la misma razón.

Renata Notni está feliz por haber sido la musa de Enrique Iglesias

Aunque ha hecho varias telenovelas, Renata Notni asegura que el gran repunte de su carrera artística vino con su protagónico en el más reciente videoclip de Enrique Iglesias y, emocionada, revela cómo fue trabajar a su lado.

En entrevista con la revista Hola, la joven actriz aseguró que ha sido fanática del español desde que era pequeña, por lo que haber recibido la oportunidad de acompañarlo en la grabación de «Pendejo» es un regalo del que siempre estará agradecida.

“Fue algo increíble. Enrique es un artista que nos ha inspirado muchísimo a todos los que tenemos que ver con la industria. Ver cómo cuida cada cosa que hace, el empeño y la pasión que pone en su trabajo fue maravilloso. A mí me ha inspirado siempre, crecí escuchando sus canciones, y cuando me invitaron a ser parte del videoclip no lo dudé ni un segundo. Estoy feliz con el resultado y por haber sido su musa“, dijo Renata.

El fin de semana pasado, la joven acompañó a su pareja, Diego Boneta, a la entrega de los Premios Platino en España, para los cuales estaba nominado por su papel en la cinta «Nuevo Orden», y, aunque finalmente el actor no conquistó el galardón, ella aseguró que se sentía muy orgullosa de ver todo lo que su amado ha logrado.

Sigue Leyendo más de Enrique Iglesias aquí:

· El equipo de Enrique Iglesias niega que hayan contratado al cantante para presentarse en San Luis Potosí

· Enrique Iglesias cancela concierto en México debido a su mermada salud

· Mamá de Enrique Iglesias asegura que vivieron un susto enorme con la neumonía de su hijo