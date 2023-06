Margarita Gralia prepara un exótico viaje para celebrar medio siglo de estar casada

La actriz Margarita Gralia y el escenógrafo Ariel Blanco están a punto de cumplir 50 años de estar casados y se preparan para llevar a cabo un festejo muy especial.

Quizá de ahí se deriva el hecho de que la argentina de 68 años haya rechazado una propuesta de trabajo como lo reveló durante una entrevista concedida a la revista TV Notas.

“Viajaremos a Egipto. Sinceramente octubre es muy buen mes para ir a Egipto, porque no es el calor del verano y todavía no hace el frío de las noches de invierno. Es el mejor mes. Entonces si tuviera que esperar un año más, hasta el próximo octubre, se me hacía que no”, expresó.

Margarita conoció al amor de su vida en 1974, cuando ella era una estudiante y Ariel, profesor de teatro.

Desde entonces, quedaron prendidos uno del otro hasta llegar al altar y en la actualidad conforman una de las parejas más solidas en la industria del entretenimiento.

El hecho de nunca haber tenido hijos, debido a que el destino así se lo marcó a la actriz, terminó por unir más a la pareja con quien, a lo largo de los años, vive y trabaja en conjunto.

Desde hace tiempo, Margarita Gralia y su esposo decidieron mudarse al estado de Guanajuato para abrir un restaurante en la ciudad de San Miguel de Allende y sólo cuando les surge algún proyecto que les despierta su interés salen del pequeño municipio donde decidieron echar raíces.

En este sentido, la actriz sudamericana reconoce ser más selectiva al elegir las ofertas laborales que se le presentan.

“En esta profesión no te puedes retirar, porque es como retirarte de la vida, lo que yo me he vuelto es más selectiva”, mencionó.

Cabe señalar que el año pasado, Margarita Gralia cumplió cuatro décadas de haber arribado a México y aunque en un inicio planteó que su estancia sería corta, terminó por enamorarse de un país donde logró alcanzar fama y fortuna.

Quizá uno de sus mejores trabajos en los sets de grabación surgió en 1997, cuando formó parte del elenco de la telenovela “Mirada de Mujer”.

