Don Francisco prepara un par de nuevos proyectos con el objetivo de extender su legado

Después de una vida ligada a la televisión y con 82 años sobre la espalda, el expresentador de televisión Mario Kreutzberger, popularmente conocido como Don Francisco, se niega a retirarse de la vida pública y por ello anunció que trabaja en dos proyectos ligados a los medios informativos.

El chileno quien durante cinco décadas llegó a millones de hogares mediante el programa “Sábado Gigante”, contempla lanzar su propio podcast y un programa en Internet, donde pretende echar mano de las historias que vio surgir, pues asegura los jóvenes actuales todavía lo ubican y el enorme reto es conectar con ellos, así como con la gente mayor.

“Creo que los jóvenes, algunos de ellos que me han visto desde muy pequeño y yo les traigo recuerdo. En cambio, los no tan jóvenes evocan aquellos tiempos cuando eran más joven”, señaló en sus redes sociales.

De esta manera, el presentador andino se encuentra produciendo “El Club de los 80”, un programa online dirigido a una audiencia mayor de 60 años, pues de acuerdo con su óptica el internet está dedicado solo a los jóvenes.

Sin embargo, para tratar de captar el interés de la generación actual, Don Francisco prepara el podcast llamado “Qué dice el público”, donde abordará reflexiones sobre diversos temas.

“Estamos en un momento en que las comunicaciones se han expandido a 360°, pero no están regularizadas. Por ejemplo, los medios tradicionales como los diarios, las revistas, la radio y los canales de televisión están regularizados, pero el internet no. Creo que necesitamos encontrar una forma en que se regularice para que se destaque quiénes son los profesionales de estos medios y quiénes son aquellos que solamente lo usan de juego, porque ahí es donde hay un enredo”, indicó el chileno cuyo legado también ha quedado plasmado en las páginas de la nueva edición del libro Guinness World Records 2024.

Al respecto, la leyenda de la televisión de habla hispana destacó que su secreto fue haberle sido fiel a sus sueños de destacar mediante su trabajo.

“La perseverancia es lo que me permitió saltar todos estos obstáculos diferentes que tuve desde el principio. El primer obstáculo fue la octava semana que comencé a trabajar en 1962; me despidieron. Sin embargo, en la novena semana, me reincorporaron”, rememoró.

