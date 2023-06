Donald Trump opina que Ron DeSantis “copió” todas sus propuestas relativas a asuntos migratorios en EE.UU.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente a uno de sus oponentes políticos republicanos: Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato presidencial. En esta ocasión, Trump aseguró que DeSantis “copió” todas sus propuestas relativas a los inmigrantes en EE.UU.

En una entrevista ofrecida a Semafor este martes, Trump aseguró que el plan de DeSantis “era su plan”. “Quiero decir, él básicamente copió todo lo que yo dije, lo de las capturas y las liberaciones, terminar el muro“, acotó Trump.

Recientemente, DeSantis propuso varias propuestas relacionadas con los asuntos migratorios, así como su intención de completar el muro fronterizo, poner fin a la ciudadanía por nacimiento y llevar a cabo deportaciones masivas de individuos indocumentados, en el caso de que sea electo como presidente en las próximas elecciones de 2024.

“Como presidente declararé una emergencia nacional desde el primer día”, dijo el gobernador DeSantis, y agregó: “No descansaré hasta construir el muro, detener las entradas ilegales y ganar la guerra contra los cárteles de las drogas. Sin excusas. Lo haremos”.

A pesar de haber prometido eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento si llega a la Casa Blanca, DeSantis necesitaría la ayuda de la corte para poder llevar a cabo este objetivo.

Las palabras de Trump llevan algo de verdad en el sentido de que muchas de las propuestas hechas por DeSantis ya habían sido dadas por el ex presidente republicano.

De hecho, el pasado 30 de mayo, Trump prometió eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en el caso de que sea reelecto como presidente de EE.UU.

Advirtió, de hecho, que sería lo primero que haría de llegar a la Casa Blanca.

Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por The Hill, hacer esto no sería tan sencillo, pues un presidente no tiene el derecho de eliminar esta enmienda por decreto ejecutivo.

La razón de esto es que esta enmienda está en la Constitución de EE.UU.

Asimismo, Trump había prometido completar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos anteriormente. Incluso aseguró que solo le tomaría 6 meses devolver al país a como estaba antes de que Joe Biden asumiera la presidencia de EE.UU.

