El tenista español Carlos Alcaraz firmó un acuerdo de patrocinio con Louis Vuitton

eEl tenista español Carlos Alcaraz sigue haciéndose un nombre el mundo del deporte y una de las mejores marcas de alta costura del mundo lo sabe. El deportista de 20 años firmó como nuevo embajador de la marca francesa Louis Vuitton, donde el músico y productor estadounidense Pharrell Williams es el director creativo de la línea masculina.

Con una foto en blanco y negro, luciendo una chaqueta con el patrón texturizado de la marca, así como una entrevista publicada en las redes sociales del tenista, Louis Vuitton anunció su nuevo fichaje.

“Cuando escucho Louis Vuitton pienso en elegancia y que es la mejor marca de moda hoy en día. Recuerdo cuando era pequeño veía a la gente con bolsos Louis Vuitton, con ropa, y yo siempre he querido tener uno (…) La verdad que me siento muy orgulloso y para mi es un sueño formar parte de la familia Louis Vuitton y poder rodearme de grandes celebridades”, dijo el tenista en un video colgado en sus redes sociales.

De esta manera Louis Vuitton se une a Mercedes, El Pozo, Rolex, Nike, Babolat y Calvin Klein en la lista de patrocinadores del tenista español. Por otro lado, la firma francesa sigue ampliando su portafolio luego de haber colaborado con futbolistas como como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidan y Pelé.

“Para mí, Lous Vuitton es una marca en la que siempre me he fijado y en cuanto la oportunidad apareció para trabajar juntos, sentí que era una relación perfecta. Me apeteció mucho desde el principio”, aseguró en un comunicado el tenista más joven en ocupar el primer lugar del ránking ATP.

El español se mantiene entrenando de cara al torneo de Wimbledon, que comienza el próximo lunes y en el que parte como principal cabeza de serie tras conquistar el pasado domingo su primer título sobre hierba en Queen’s.

Sigue leyendo:

–Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, tiene claro su futuro: “No tengo dudas de que jugaré en Arabia Saudí”

–Carlos Alcaraz es campeón en Queen’s y recupera el puesto 1 del ranking mundial

–A pesar de marcar un puntazo en el Roland Garros, el español Carlos Alcaraz cayó ante Novak Djokovic y el serbio está a un paso de conseguir su Grand Slam número 23