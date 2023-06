Maluma recuerda cuando Madonna se hospedó en su casa y se quedó sin luz

En abril del 2022 Maluma vivió uno de los momentos más especiales al compartir el escenario con Madonna en un espectáculo celebrado en su natal Medellín; sin embargo, el cantante revela que las mejores interacciones entre ambos se dieron en los días previos al gran evento.

El colombiano fue invitado al programa español “El Hormiguero” y ahí recordó cuando la llamada “Reina del Pop” se hospedó en su hogar junto a su equipo de trabajo y pasó un pequeño susto debido a un incidente eléctrico.

“Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque venía con 27 personas más. Al día siguiente se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso y ella me llamó por teléfono gritando toda asustada y tuve que poner otras plantas eléctricas”, contó Maluma.

Para finalizar, el intérprete de “Felices Los Cuatro” añadió que para él fue muy especial ver cómo la cantante se emocionaba al descubrir que él había reacomodado el escenario del Estadio Anastasio Girardot para que pudiera ver a todo el público.

Maluma saca a fans de su show por peleoneras

En el año 2022, luego de más de dos años de no pisar suelo español por la pandemia de coronavirus, Maluma deleitó a miles de sus seguidores con un concierto en el que cantó sus más grandes éxitos; sin embargo, hubo un momento en el que tuvo que parar, pues se dio cuenta de que había un problema en las gradas.

A través de las redes sociales se filtraron videos del momento exacto en el que el colombiano se percata de que unas mujeres se estaban peleando mientras él está ofreciendo su concierto, por lo que no dudó en sacarlas del recinto.

“Paren un momento la música. Miren, no tengo idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleándose se van ya de mi concierto, chao. ¡Fuera! Aquí solamente hay energía positiva”, se escucha decir a Maluma mientras el resto del público aplaude.

Al pasar el trago amargo el intérprete de “Felices Los Cuatro” pudo continuar su show, el cual formaba parte de su gira “Papi Juancho World Tour”. Cabe recordar que hace unos días, minutos antes de su concierto en Madrid, una fan lo sorprendió en su camerino y le dio un anillo de compromiso.

