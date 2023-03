Maluma responde si entre Karol G y Feid existe una relación sentimental

El cantante Maluma recientemente ofreció una entrevista donde diversos temas fueron tratados, y uno de ellos fue sobre la presunta relación sentimental que existiría entre Feid y la colombiana Karol G, debido a todos los rumores que se han estado registrando desde hace algunos meses.

El entrevistador aseguró que entre los colombianos generalmente se conocen los secretos. Por ello, le preguntó si realmente entre sus colegas hay un vínculo amoroso, pues desde que ‘La Bichota’ terminó su relación con Anuel AA no ha sido vista con ningún otro hombre.

“Varón, te digo una cosa, yo tengo mucho tiempo que no hablo con ella pero para mí que sí“, respondió el intérprete de ‘Felices los cuatro’ en Alofoke.

La colombiana hace pocos días fue vista en el aeropuerto de Medellín, Colombia, al tiempo que existió una particularidad, pues no estaba sola, y es que fue grabada cuando se bajó de la camioneta y saludó a los presentes, lo que dejó a más de uno atónito fue ver a Feid detrás de ella.

“A mí me emociona más la vida amorosa de estos dos que la mía”, “Está comiendo muy rico la Karol G, ella sí cambió un Casio por un Rolex”, “Bien por ellos que sean lo que sean, y más que todo felices”, “Nos hacemos los sorprendidos”, “Su humildad, ella saluda al policía y al perrito”, “Ahora no se puede andar con el mejor amigo porque ya lo andan poniendo de marido”, “Que mala mano del Feid”, “Feid no saludó”, “Nadie se muere de amores señores”, “Definitivamente la humildad de Karol G vale todo. La diferencia entre ella y Feid cuando se bajan del carro para abordar el avión”, Karol siendo Karol, la cordialidad ante todo”, “¿Qué les cuesta admitir que tienen una relación?”, “Que sean felices”, “Cuál es el rollo si anda con él?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

