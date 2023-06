Agenda de NYC: Qué hacer en Nueva York del 29 de junio al 5 de julio

José Alberto “El Canario” en el Lincoln Center

La superestrella de la salsa dominicana José Alberto “El Canario” regresa al Lincoln Center este jueves 29 de junio para hacer bailar a los neoyorquinos, como parte del programa Summer for the City. El Canario es reconocido por su voz, su presencia dinámica en el escenario y su habilidad única para combinar diferentes géneros de la música latina. Con más de 35 álbumes, ha sido ganador de múltiples nominaciones al Grammy y dos veces ganador del Latin Grammy por Mejor Álbum Tropical Tradicional. Antes del espectáculo, únase al The Dance Floor para aprender a bailar con la ayuda de la reconocida bailarina Talia Castro-Pozo. Gratis. Desde las 7:00 pm, show a las 8:00 pm. En la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). Más información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/s/Social%20Dance Cortesía Lincoln Center

‘Traición en la Amistad’ se estrena en Repertorio Español

Repertorio Español presenta el estreno de tres producciones del Siglo de Oro Español como parte de la beca Van Lier para directores jóvenes auspiciada por The New York Community Trust. Para arrancar, este viernes 30 de junio y hasta el 9 de julio, se estrena “La Traición en la Amistad”, de María de Zayas y Sotomayor y dirigida por Ana Luz Zambrana. Es una obra diferente a lo usual del Siglo de Oro, porque cambia los papeles de género tradicionales y se enfoca en las complejidades de la amistad femenina. Comienza con dos amigas compartiendo el amor por el mismo hombre, lo cual rápidamente se convierte en un enredo de triángulos amorosos, traiciones y engaños, dejándonos ver cómo las mujeres pueden seducir y traicionar con la misma crueldad que el típico galán masculino. Repertorio Español está ubicado en el 138 East 27th Street, entre las Avenidas Lexington y Tercera. Para horarios y boletos, visite: www.repertorio.nyc

Los Hermanos Gutiérrez en Prospect Park

Este sábado 1 de julio, el concurso musical Tiny Desk de NPR ofrecerá un concierto especial con los talentosos ganadores de este año, entre los que destacan el dúo de guitarras ‘Hermanos Gutiérrez’. Compuesto por Estevan y Alejandro Gutiérrez, el dueto lleva a sus oyentes a un viaje en el tiempo con sus melodías y complejos arreglos. Estarán tocando piezas de su nuevo álbum El Bueno y El Malo. También se presentará el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, uno de los instrumentistas más distinguidos en la escena musical mundial quien ha recibido elogios internacionales por su mezcla de géneros de vanguardia. Y el concierto lo completará Little Moon, una banda de Utah que mezcla folk, pop e indie rock. Gratis. Puertas abren a las 6:00pm/Show 7:00pm. En la Lena Horne Bandshell (9th Street & Prospect Park West Brooklyn).Información: www.bricartsmedia.org/

Foto: Jim Herrington

Festival Cultural Venezolano

Este sábado 1 de julio, de 2:00 a 9:00 pm, se llevará a cabo por segunda vez el “Venezuelan Cultural Fest”, para celebrar y dar a conocer la música, danza, gastronomía y tradiciones de ese país. Organizado por Indigo Events, el festival contará con vendedores de comida y bebidas así como de artesanías. Entre los artistas participantes destacan Ricky Roma, Arena Díaz, Jeickov Vital, El Canario Coromoto, Karolina con K, agrupaciones de tambores del área triestatal y muchos más. Gratis. En el Culture Lab LIC (5-25 46th Avenue Queens). Registro gratuito en: https://www.eventbrite.com/e/venezuelan-cultural-fest.

Cortesía

Una fiesta en portugués en Central Park

Como una celebración de la cultura brasileña y portuguesa, SummerStage presentará en Central Park, este domingo 2 de julio, a algunos de los nombres más importantes de la música en portugués. Marisa Monte, cinco veces ganadora del Latin Grammy y leyenda brasileña, ha estado en las ondas de radio durante décadas, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del país. El dúo Joana Amendoira y Fred Martins unirán fados y melodías brasileñas, interpretando obras de sus últimos álbumes Na Volte la Mare y Ultramarino. A ellos se unirá Music from the Sole, una compañía que celebra la relación del tap con la danza y la música afrobrasileña, conectando su linaje con la samba, el house dance y el passinho (funk callejero brasileño). Actuación adicional del grupo de percusión afrobrasileña Mambembé. Gratis. De 6:00 a 10:00 pm (Puertas abren a las 5:00 pm) En el Rumsey Playfield, Manhattan. Más información: https://cityparksfoundation.org/events/marisa-monte-2/?date=20230702

Cortesía

Exposición “Born in Nicaragua/Made in the USA

Hasta este domingo 2 de julio tiene la oportunidad de visitar la muestra “Born in Nicaragua/Made in the USA”, de Frankc De Las Mercedes, la cual examina la desintegración de las estructuras y dinámicas familiares provocada por la guerra, el trauma, la migración y la pérdida. Construida a partir de un inventario de dibujos, páginas de diarios, fotografías y objetos efímeros encontrados, cada composición invita al espectador a un espacio donde la investigación y la documentación artística conducen al autodescubrimiento, la comprensión y la búsqueda de puntos en común. La muestra también incluye una instalación de las aclamadas “Peace Boxes”, cajas de la paz pintadas en apoyo de la “Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York – NYLAAT”. Gratis. En Governors Island (405-B House, Colonels Row). Información: https://nylaat.org.

Moda africana en el Brooklyn Museum

Celebrando la extraordinaria creatividad, el ingenio y el impacto mundial de la moda africana desde el comienzo de la era de la independencia hasta la actualidad, la exhibición “Africa Fashion”, en el Brooklyn Museum, es la presentación más grande de este tema en América del Norte. A través de obras de diseñadores y artistas icónicos desde mediados del siglo XX hasta el presente, la exposición ilumina cómo la moda, junto con las artes visuales y la música, desempeñó un papel fundamental en el renacimiento cultural de África durante sus años de liberación, y cómo esos elementos sentaron las bases para la revolución de la moda actual. Se complementa con obras de varias de las colecciones del Museo: Artes de África, Fotografía, Artes del Mundo Islámico, Arte Contemporáneo y Arte Egipcio, Clásico y Antiguo del Cercano Oriente. 200 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11238. Información: www.brooklynmuseum.org

Cortesía Brooklyn Museum.

Lo nuevo en Broadway: “Once Upon A One More Time”

Creativa, divertida, vibrante, original, son las palabras que vienen a la mente para describir el nuevo musical de Broadway, “Once Upon A One More Time”, que tiene como banda sonora las canciones de Britney Spears. Pero cuidado, la obra no se basa para nada en la vida de la reina del pop, sino que cuenta más bien la divertida historia de Cinderella y varias de las protagonistas de los más famosos cuentos de hadas (Blancanieves, Caperucita Roja, Rapunzel, La Sirenita, etc), quienes cansadas de la clásica frase “Y vivieron felices para siempre”, deciden cambiar el tradicional final de sus cuentos. Temas como “Oops I Did It Again” “Lucky” “Circus” y “Toxic” le ponen ritmo al enérgico elenco de cantantes y bailarines, liderado por Briga Heelan (“Great News”, “Ground Floor”) como Cinderella, Justin Guarini (“American Idol”, Wicked) como Prince Charming y Aisha Jackson (Frozen, Paradise Square) como Snow White. Dirección y coreografía de Keone y Mari Madrid (Beyond Babel, Karate Kid, Justin Bieber, BTS), y escrita por Jon Hartmere (bare, The Upside). En el Marquis Theatre Box Office (210 W 46th Street). Entradas: www.onemoretimemusical.com

Las actrices Aisha Jackson, Morgan Whitley, Briga Heelan, Ashley Chiu, Gabrielle Beckford and Lauren Zakrin. Foto: Matthew Murphy

Menú argentino en Comodo at Freehand New York

Comodo at Freehand New York quiere mostrar la diversidad y excelencia de la cocina latinoamericana con su nuevo programa de residencia de chefs “Estaciones Comodo”. Dicho programa tiene como objetivo celebrar los sabores únicos de la comida latinoamericana, reuniendo a chefs de renombre de diferentes países para interpretar la importancia de la estacionalidad en la cocina. Esta temporada de verano, el restaurante se asoció con el equipo culinario detrás de Anafe, un aclamado restaurante en Buenos Aires que recientemente ganó un merecido lugar en la prestigiosa lista Top 50 Restaurant List. Provenientes de la vibrante escena culinaria de la capital argentina, los chefs Mica Najmanovich y Nico Arcucci están ofreciendo originales creaciones, como el Anafe’s paté, la Chipa guasu, el Fusilli tuco y pesto, sin dejar a un lado la clásica picanha argentina con ensalada de papas. Comodo está ubicado en el 23 Lexington Avenue, Manhattan . Reservaciones: https://comodonyc.com/

Los chefs Mica Najmanovich y Nico Arcucci, del restaurante de Buenos Aires Anafe, crearon un menú especial para Comodo./Foto: Cortesía Comodo at Freehand New York.

