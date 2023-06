Dmitry Bivol ya piensa en su futuro y muestra interés por enfrentar a Jermall Charlo si derrota al Canelo Álvarez

El reconocido boxeador ruso, Dmitry Bivol, se mantiene como uno de los principales objetivos de los medios de comunicación luego de que rechazara la solicitud de revancha que le había realizado el pugilista mexicano y actual campeón de los pesos Supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; ahora es unas recientes declaraciones detalló que su principal objetivo para regresar a los cuadriláteros será la opción de enfrentarse contra Jermall Charlo en caso de que éste pueda derrotar al tapatío en el próximo duelo que tendrán ambos peleadores en el venidero mes de septiembre.

Estas declaraciones las realizó el campeón ruso durante una reciente entrevista ofrecida para Fight Hub Tv, donde Bivol detalló que su principal intensión para los próximos meses es coordinar combates dentro de las 175 libras y no en las 168 libras (como quería pelear el Canelo); aseguró que para poder aceptar esta posibilidad tendrá que recibir una muy importante oferta en la que esté presente la opción de ganar un cinturón.

“Para el cinturón, bajaré. Solo por el cinturón. Si Charlo gana, me gustaría esa pelea. No es como, ‘Oh, quiero pelear contra alguien en 168’, no. Prefiero pelear en mi categoría de peso. Si alguien quiere y tenemos una buena oferta para bajar por el cinturón, lo haré. Pero prefiero pelear en mi categoría de peso”, expresó Dmitry Bivol.

Bivol también detalló que hasta la fecha no tiene planificada ninguna pelea y que se encuentra en la búsqueda de un rival de gran nivel que le permita regresar al ring para el próximo mes de octubre. Por su parte el promotor Eddie Hearn destacó que está trabajando en nombres como Anthony Yarde y Dan Azeez, quienes se perfilan como los principales candidatos para este combate.

“Espero en septiembre u octubre (para pelear de nuevo). Octubre. Si fuera septiembre, debería haberme dado una oferta hace un par de semanas. Estoy listo para cualquiera en mi categoría de peso. Trataré de estar listo para los 10 mejores peleadores en el peso semipesado”, agregó el pugilista.

Para finalizar, el peleador de 32 años detalló que Jermall Charlo es un fuerte candidato para protagonizar este combate que tendría a finales de año y resaltó el gran nivel que posee a pesar de la lesión que sufrió en la espalda en el año 2021 y que lo ha mantenido fuera de acción desde entonces. El último combate de Charlo fue en junio de 2021 y por ahora se perfila como el rival del Canelo Álvarez de los próximos meses.

Dmitry Bivol es actualmente el campeón de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); posee una racha invicta de 21 victorias en las que ha propinado 11 nocauts para mantenerse como uno de los mejores pugilistas de la actualidad.

