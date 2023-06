Fermín IV: de Control Machete a la paz espiritual

Cuando era un adolescente en Monterrey, México, Fermín Caballero Elizondo solo tenía un sueño: hacer música y que la gente cantara sus canciones.

Y aunque para sus padres, provenientes de pueblos cercanos a la gran urbe industrial de México, su futuro estaba en la carrera de medicina, Fermín ponía todo su entusiasmo en los conciertos que organizaba con sus amigos en el patio de su casa.

No imaginaba que el éxito lo sorprendería muy pronto, cuando como parte de la banda local Prófuga de Metate conoció a Antonio Hernández, un DJ que prefería usar el seudónimo Toy Selectah y al vocalista Patricio Chapa Elizalde. Los tres formaron el grupo Control Machete, que inscrito en el movimiento conocido como Avanzada Regia, sentó las bases del hip-hop en México.

Muy influenciados por Cypress Hill pero incorporando elementos musicales del norte de México, en 1996 lanzaron su primer disco, “Mucho barato”, que tuvo una gran respuesta en toda América Latina. Su sencillo “Comprendes Mendes” logró que el hip-hop dejara de ser un género solo para entendidos y se convirtiera en algo popular. Y con su disco “Artillería Pesada Presenta” fueron nominados al Grammy Latino por el sencillo “Si, señor”.

Hoy, Caballero Elizondo, que a los 48 años sigue manteniendo su nombre artístico, Fermín IV, recuerda el frenesí de aquel momento.

“El primer concierto lo hicimos en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan abriendo la presentación del disco Chaco de Illya Kuryaki and The Valderramas, que estaban en su momento más importante, y a los dos meses estábamos en un festival en Madrid al lado de enormes estrellas. Todo eso fue muy loco, nos saltamos muchos escalones y de repente ya estábamos ahí, siendo parte de una industria que genera cosas loca”, reflexiona.

Sin embargo, algo ocurrió que cambió su historia. Aunque ya había abandonado la carrera de medicina para poder entregarse de lleno a la música, a los tres años uno de los miembros del grupo decidió que quería tomarse un año sabático.

“Me acuerdo que le decía a mi chica que hoy es mi mujer, llevamos 23 años casados, que no podía creer que esa persona no quisiera seguir haciendo giras. Ella me respondió que estuviera tranquilo porque Dios tenía un plan. Claro que no entendía eso, ¿qué plan podía tener?, yo lo que quería era salir a tocar”, cuenta.

Sin embargo, la pausa le sirvió para descubrir otro mundo, el de la espiritualidad.

“Durante ese año comencé a servir, a ir a las cárceles, escuelas y centros de readaptación de menores predicando el mensaje y empecé a ver cambios, no sólo en mí sino en otras personas”, asegura quien tras marcharse del grupo lanzó una carrera como solista de música cristiana para la iglesia evangélica Semilla de Mostaza, con la que se convirtió en pastor en 2005.

Y ahora, Fermín IV prueba suerte como escritor. En su libro “Si, señor” cuenta cómo ocurrió su transformación de rapero a pastor.

“Hoy soy el hombre más feliz del mundo”, afirma. “A los 30 años Cristo me dijo ‘ven, sígueme’, y eso fue lo que hice estos últimos 23 años, y él ha sido fiel y bueno conmigo, me ha dado una familia maravillosa. Pero es interesante que hay mucha gente que me recuerda por esos 3 años que estuve con Control Machete mientras que ya tengo 18 años como pastor, o sea que es algo a lo que le he dedicado mucho más tiempo”.

“Sí, Señor” es la historia de cómo Dios tomó el control de la vida de Fermín IV., parte memoria y parte historia de redención. El libro es una crónica de la vida del autor, desde ser un famoso rapero que hablaba sobre drogas y alcohol hasta ser el pastor de una de las iglesias más grandes de la ciudad de México.