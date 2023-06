Mike Tyson reveló el motivo por el que dejó de dormir junto a sus tigres de bengala

Mike Tyson es considerado como uno de los boxeadores estadounidenses más icónicos y polémicos de toda la historia en el pugilismo mundial debido a la gran cantidad de actividades que demostró tanto dentro como fuera de los cuadriláteros; una de las anécdotas más interesantes era la de los tres tigres que tuvo durante la década de los 90 y a quienes amó y dedicó un gran compromiso para poder cuidarlos.

Estos animales exóticos eran Boris, Storm y Kenia, a quienes crió y tuvo bajo su cuidado hasta un punto de los años 2000. Tyson reveló que estos cachorros se volvieron su propiedad cuando estaba en prisión como método de trueque por algunos carros; al salir de prisión se enamoró de estos tigres y empezó a tenerlos como sus mascotas personales.

“Estaba en la cárcel, hablando con uno de mis amigos al que le compraba coches exóticos. Me dijo que un amigo suyo le debía dinero. Y me dijo: ‘Si no me pagas, tomaré algunos de estos coches y los cambiaré por animales’. Le pregunté: ‘¿Qué clase de animales?’ y respondió: ‘Caballos y otras cosas. Mike, también tienen unos bonitos tigres y leones. Si tuvieras uno de esos, sería genial’, así que le pregunté, ‘¿Por qué no me encargas un par? Saldré en un par de meses’. Así que cuando salí volví a casa y ya tenía dos cachorros”, detalló Diario AS.

LAS VEGAS, NEVADA – FEBRUARY 04: R-L Quarterback Derek Carr #4 and wide receiver Hunter Renfrow of the Las Vegas Raiders and a Mike Tyson impersonator with a tiger stand off to the side during Alex DeBrincat #12 of the Chicago Blackhawks’s turn in the Breakaway Challenge during the 2022 NHL All-Star Skills Competition at T-Mobile Arena on February 04, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

A pesar que estos animales vivieron en paz por muchos años, uno de ellos dejó sacar sus instintos en su mansión de Los Ángeles para saltar la valla de un vecino e intentar comerse a su perro; este hecho inició una fuerte disputa por parte de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales ASPCA que terminó causando la pérdida de estos felinos de gran tamaño.

Tyson también detalló que solía dormir junto a estos animales en la misma cama, aunque esta tradición terminó dejándola a un lado debido a la particular razón de los gases que suelen soltar por las noches y que según el boxeador resultan verdaderamente insoportables.

“Empiezan a tirarse pedos por la noche, y eso lo jode todo, no te puedes imaginar ese desastre. Tienes que abrir las ventanas, oh mierda. A la mierda con eso. También en interiores. Digo, “¿Por qué dejas entrar a estos hijos de puta, Mike? No puedes deshacerte de ellos porque son como pedos y meados y malditas manchas en la pared, en el suelo, en la alfombra, hijos de puta. Así que les conseguí su propia casa, y los metí en ella. Compré la casa de al lado y la convertí en su casa”, sentenció.

Actualmente estos tres tigres de bengala se encuentran viviendo en un santuario que fue impulsado por el boxeador estadounidense con el objetivo de resguardar sus vidas y que no pudieran realizar algún otro acto de agresión contra los seres humanos y sus mascotas.

Sigue leyendo:

–Dmitry Bivol ya piensa en su futuro y muestra interés por enfrentar a Jermall Charlo si derrota al Canelo Álvarez

–Alexis Vega sufrió un accidente de tránsito que activó las alarmas en Chivas de Guadalajara

–Dinamita Márquez exige que Canelo Álvarez entregue su cinturón: “Tiene que dejar el título vacante”