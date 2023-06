Ron DeSantis se desliga del asalto al Capitolio: “No tengo nada que ver con lo que pasó ese día”

El gobernador de Florida y candidato presidencial, Ron DeSantis, recientemente se desligó del asalto al Capitolio durante el pasado 6 de enero de 2021, al esquivar una pregunta que le hicieron durante un acto de campaña en New Hampshire este martes. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Durante el evento, un estudiante de una escuela secundaria de Vermont le preguntó a DeSantis si el ex presidente Donald Trump “violó la transferencia pacífica del poder”, haciendo referencia a los sucesos del pasado 6 de enero de 2021, cuando manifestantes asediaron el Captilo de EE.UU.

“No estaba cerca de Washington ese día. No tengo nada que ver con lo que pasó ese día”, respondió DeSantis, y agregó que: “Obviamente, no disfruté ver lo que ocurrió. Pero debemos seguir adelante. No podemos seguir mirando hacia atrás y quedarnos estancados en el pasado”.

El gobernador de Florida también opinó que los oponentes del presidente Joe Biden deben tener una “visión de futuro” para poder ganar las próximas elecciones presidenciales en 2024.

“Si esta elección es sobre las fallas de Biden y nuestra visión de futuro, vamos a ganar. Si es sobre discutir acerca de cosas que pasaron hace dos o tres años, vamos a perder“, aseveró.

Pese a ello, el propio DeSantis ha sugerido, en ocasiones pasadas, que, de ser electo como presidente, revisaría los casos de los acusados por los eventos del 6 de enero de 2021, y no ha descartado la posibilidad de emitir indultos a los involucrados. Esto incluye al ex presidente Trump.

De hecho, DeSantis aseguró que, de ser electo como mandatario nacional, tendrá un equipo que revisará cada caso relativo a los eventos del 6 de enero de 2021.

“Todos los casos de las personas que hayan sido víctimas de movimientos políticos o que hayan sido criminalizadas serán revisados, y emitiremos perdones de forma agresiva“, aseveró en una entrevista al podcast “The Clay Travis & Buck Sexton Show”.

La respuesta de DeSantis acerca de los hechos del 6 de enero provocaron una réplica de Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey que también anunció recientemente su candidatura presidencial.

“Dice que no estaba cerca de Washington. ¿Tenía un televisor? ¿Estaba vivo ese día? ¿Vio lo que estaba pasando? Quiero decir, es una de las respuestas más ridículas que he escuchado en esta carrera presidencial hasta ahora“, dijo Christie en una entrevista ofrecida a Kaitlin Collins en CNN.

Asimismo, Christie aseguró que hubiera respondido que Trump “era el principal responsable de lo ocurrido”, y que le parecía “uno de los días más desgraciados en la historia de América”.

Sigue leyendo:

– Republicanos de Florida que votaron por Ley SB 1718 de Ron DeSantis ahora ruegan a inmigrantes no huir

– Ron DeSantis veta ley de reforma criminal en Florida que tenía el apoyo de los legisladores locales

– Ron DeSantis considera perdonar a los involucrados en el asalto al Capitolio, incluyendo a Donald Trump, si es electo presidente