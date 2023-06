Ron DeSantis veta ley de reforma criminal en Florida que tenía el apoyo de los legisladores locales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó este martes una propuesta de ley de reforma criminal que había sido aprobada de forma unánime por los legisladores locales de la entidad, un movimiento político cuya causa aún se desconoce, según informó el portal de noticias The Hill.

La legislación, informó The Hill, tiene como nombre tentativo House Bill 605, y reformaría un estatuto de Florida relativo al borrado de los registros e historiales criminales.

Actualmente, la ley vigente evita que los individuos puedan borrar su historial criminal, a menos que el interesado busque borrar un registro criminal que haya estado clasificado por 10 años. Asimismo, los individuos que ya hayan recibido previamente un borrado de sus registros criminales no podrían solicitar un nuevo borrado.

Estos dos aspectos son precisamente los que iban a ser abordados por el proyecto de ley que fue vetado por el gobernador DeSantis.

Según The Hill, el proyecto de ley pretendía establecer una nueva posibilidad de borrado de registros criminales por delitos cometidos por convictos que fueron juzgados como menores de edad.

David Smith, representante estatal republicano de Florida, fue quien introdujo, en principio, el proyecto de ley.

Smith declaró, según el diario The Tampa Bay Times, que consideraba que el borrado de los registros criminales permitiría a las personas trabajar al máximo de sus capacidades, y que esta medida permitiría abordar la escasez de la fuerza laboral en la entidad.

“Estoy comprometido con una buena reforma de la justicia, que dé a los floridanos que se lo merezcan una segunda oportunidad“, dijo Smith para The Tampa Bay Times.

Pese a ello, Smith indicó para The Hill que no está planificado que la legislación local bloquee el veto, por los momentos, sino que trabajará en conjunto con el personal de la gobernación para mejorar ciertos puntos del proyecto de ley y que pueda ser aprobada el próximo año.

Según fuentes consultadas por NBC News, el gobernador DeSantis emitió el veto como una maniobra política para mostrarse a sí mismo como un candidato presidencial comprometido con la ley y el orden de forma firme.

De hecho, según The Hill, DeSantis aseguró que, de ser electo presidente, instaría al Congreso de Estados Unidos a eliminar la Ley del Primer Paso (First Step Act), una normativa aprobada por el ex presidente Donald Trump que disminuyó las sentencias mínimas para los culpables de delitos y ofrece facilidades para los prisioneros que buen comportamiento.

