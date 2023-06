Ela Velden ve diferente el amor tras romper con Emiliano Zurita

Durante la presentación de Ela Velden como una de las protagonistas de la nueva versión de la telenovela “Senda Prohibida” (VIX), ya disponible en la plataforma digital, la actriz manifiesta su sentir tras su ruptura con Emiliano Zurita, luego de cuatro años de romance.

“¡Ah, pues es una historia que ya se acabó! Ahora estoy muy contenta, estoy soltera, nunca había estado soltera y es algo que me está motivando mucho. Creo que voy a estar muchos años así, ¡soltera!”.

Ahora, Ela se encuentra trabajando en sus defectos y debilidades con ayuda de un profesional.

“Voy a terapia y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a darme cuenta que tengo muchos puntos débiles que tengo que mejorar de mí; eso es lo que ahora amo de mí, el saber que no soy perfecta, el saber que estos defectos que tengo me hacen ser la mujer que soy yo ahora, que me impulsan a ser esta mujer que quiero ser.

“Entonces este desbalance, esta imperfección es lo que me hace amarme ahorita y estoy muy contenta. De verdad creo que estoy viviendo mi mejor momento”. La ex del hijo menor de Humberto Zurita indica que ahora ha cambiado su forma de ver el amor.

“Creo que el amor propio es el verdadero amor. Hay que romper, hay que reconstruir toda esta idea del amor romántico, del que sólo tienes que encontrar en una persona, una alma gemela, el amor de tu vida… Porque el amor viene de uno mismo y si estás solo creo que ¡está increíble!, la verdad, y si llega alguien también es para sumarte, es para formar un equipo”.

