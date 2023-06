Ferka admite que las porras que llegan a La Casa de los Famosos México sí afecta el juego y no de manera positiva

La Casa de los Famosos México es la nueva versión de “Big Brother” que ha llegado a la televisión. Antes de que Televisa adquiriera los derechos para el país azteca, el público ya había disfrutado de este formato gracias a Telemundo, compañía que tiene la franquicia para Estados Unidos y que al día de hoy ya ha presentado tres temporadas, en las cuales hemos visto ganar a Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson, respectivamente.

Hoy, LCDLFMX es el tema del cual todos están hablando. María Fernanda Quiroz, mejor conocida en el mundo artístico como Ferka, fue parte de este proyecto, y decimos fue porque es la tercera eliminada de la competencia. Previo a la salida de ésta, el público dejó en “fuera de juego” a: Marie Claire y Sofía Rivera.

El paso de Ferka por la casa no fue silencioso. No pasó desapercibida y todos los días dio de qué hablar. Su voz se hizo escuchar y se enfrentó en varias ocasiones a tres de las personalidades más fuertes dentro del reality que son: Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara. Dentro de la casa Ferka no estuvo sola, siempre tuvo aliados y estos fueron: Jorge Losa -su novio o enamorado-, Paul Stanley, Raquel Bigorra y “La Barbie” Juárez, todos ellos habitantes del cuarto “Cielo”.

Por lo anterior, todos, público y famosos, tenían claro que los “enemigos” a vencer de Ferka estaban en el cuarto “Infierno”, siendo Sergio Mayer, casi siempre, su mayor rival. Entre ellos nunca hubo química, simplemente no pudieron conocerse.

Conversé con Ferka sobre todo esto y ella lamenta que muchos hayan entrado con prejuicios contra ella o que simplemente hayan decidido no abrirse hacía su persona, porque tal vez la vieron demasiado fuerte. Aproveché para preguntarle si su relación con Jorge Losa llegó a parecerle, en algún momento, una limitante dentro del juego, ya que muchos tanto dentro como fuera del juego simplemente no creyeron en esto. Ella asegura que no puede llamar sus momentos con Jorge como una limitante, pero en reflexión por ahora no sabe qué pensar.

Gracias a que gran parte del público ya ha visto La Casa de los Famosos de Telemundo se sabe que la cero comunicación con el exterior se respeta, y que por esa razón “La Jefa” de esa edición encerraba a los habitantes dentro de la casa con música fuerte, para evitar así que entendieran con claridad todo lo que los fans o familiares llegaban a gritar. Esto, sin embargo, no pasa en la edición de Televisa y Ferka considera que no es justo, independientemente de para quien sea, porque modifica el juego y no siempre para mejor.

La información que han obtenido hasta hoy todos los habitantes les ha permitido armar mejores estrategias y consolidar su presencia y/o “poder” dentro de la casa. Ferka tanto como yo consideramos que esto debería de evitarse, porque en ocasiones hace que el juego se vea dispar.

Para que sepas más sobre lo que Ferka vivió dentro de La Casa de los Famosos México y más sobre su salida del reality mira aquí nuestra conversación completa:

