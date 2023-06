Funcionaria de México fue confundida con “una doble suya” que recorrió las calles semidesnuda

Luisa María Alcalde Lujan, titular de la Secretaría de Gobernación en México, sufrió el bochorno de que la confundieran con la modelo Camila Marana, lo cual provocó que se elevará la temperatura en redes sociales, pues aunque físicamente resultan muy parecidas, sus respectivas personalidades son completamente opuestas.

Lo cierto es que alguien se percató de la similitud entra las dos mujeres y, con el objetivo de escandalizar a la clase política mexicana, así como a la opinión pública, filtró una fotografía de Camila Marana luciendo sus atributos físicos señalando que pertenecía a Luisa María Alcalde.

Dicha situación de inmediato encendió las alarmas en el gabinete del Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues se creía que a la funcionaria le había robado una fotografía intima para después filtrarla en internet.

El asunto parecía bastante delicado pues Luisa María Alcalde recientemente asumió el control de la Secretaría de Gobernación, la dependencia más importante después de la oficina del Jefe del Ejecutivo, esto en cuanto a la toma decisiones se refiere.

No obstante, en cuestión de horas se descubrió que la fotografía era de Camila Marana y todo quedó aclarado para quienes están informados oportunamente.

Ahora bien, quienes se fueron con la finta de que la modelo y la funcionaria eran la misma persona todavía quedaron más sorprendidos cuando recientemente vieron a Camila recorriendo algunas calles del centro de la Ciudad de México realizando un performance ataviada con unas zapatillas de plataforma y una diminuta tanga, apenas cubriendo parte de sus senos, pero además con un par de alas negras que acentuaban todavía más su sensualidad. View this post on Instagram A post shared by Camila Marana (@camilamarana)

Ante las poses realizadas por la modelo, la cual cuenta con más de 250,000 seguidores en Instagram, varios despistados transeúntes aseguraban que se trataba de la funcionaria de 35 años, algo imposible de creer, pues Alcalde es una política bastante reservada en su manera de vestir y sobria en su comportamiento.

De cualquier manera, quienes la conocen todavía no se explican el enorme parecido que tiene con la modelo cuya popularidad se incrementó todavía más.

También te puede interesar: