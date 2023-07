Columna de María Marín: Los científicos estudian un corazón partido

Unas mujeres sufren más y otras menos, pero la gran mayoría se ve ahogada en un mar de tristezas y recuerdos abrumados por una tormenta de pensamientos negativos. Pensar que jamás sanarán su corazón partido es natural tras la pérdida emocional, sin embargo no es normal que la desesperanza aumente con el paso del tiempo.

Según estudios científicos los daños que dejan un corazón partido van más allá de desgarrar el alma, pues al terminar una relación amorosa el cerebro sufre cambios afectando el sistema inmunológico y generando síntomas de abstinencia, muy similares a los que sufren los adictos y haciendo crecer el deseo de contactar al ex.

Si estás pasando por una ruptura amorosa, conoce qué dicen los científicos para acortar tus días grises.

Llora mucho y vístete de paciencia: Lo primero que debes hacer es llorar lo más que puedas, pero después de una semana tienes que salir de la cama y decir: “Por él o ella no boto una lágrima más”. Quien se aguanta y reprime sus sentimientos no está bien, y el que los alarga por mucho tiempo tampoco está bien. Además, reconoce que una ruptura fuerte toma entre seis meses y dos años antes de ser superada; e incluirá cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Búscale el lado malo a tu ex: En vez de estar pensando en los momentos pasionales que pasaron juntos, mejor repasa en tu mente los momentos en que tu ex te hizo pasar malos ratos, demostrando falta de amor, admiración o respeto. Mantener esos acontecimientos en tu cabeza acelerarán el proceso para convencerte de que la relación no funcionaba o no tendría futuro. Si escribes la información en un papel, funcionará mejor.

Busca actividades nuevas: Ahora tendrás más tiempo libre, el cual debes usar para practicar algún nuevo pasatiempo que siempre habías querido explorar. Eso mantendrá tu mente ocupada. Además sal con tus amistades y familiares ; rodéate de las personas que te importan. Quedarte en casa sólo atrasará y empeorará el proceso de superación.

Pero sobre todo cree que algún día llegará el verdadero amor de tu vida y agradecerás que ocurrieran cada una de las rupturas que has vivido.

