El entrenador del PSG Christophe Galtier afrontará un juicio por racismo y discriminación el próximo 15 de diciembre

Luego de ser arrestado este viernes junto a su hijo en Niza, el aún director técnico del París Saint-Germain Christophe Galtier afrontará un juicio el próximo 15 de diciembre por cargos de discriminación y acoso moral por racismo cuando entrenaba al OGC Nice.

Según anunció este viernes el fiscal de Niza, Xavier Bonhomme, en un comunicado recogido por EFE, Galtier deberá comparecer ante el Tribunal Correccional de Niza tras haber sido arrestado este 30 de junio junto a su hijo, John Valovic-Galtier, quien fue liberado,

La investigación, reseña Le Parisien, comenzó el pasado 13 de abril tras filtrarse una serie de correos electrónicos de Julien Fournier, exdirector deportivo del equipo, dirigidos a la dirigencia del OGC Nice, donde el exdirector deportivo habría expuesto lo que le dijo Galtier sobre el equipo.

“Entonces me respondió que yo había que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, de hecho, no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo (…) Me habló de su deseo de cambiar en profundidad el equipo especificando también que quería limitar el número de jugadores musulmanes tanto como sea posible”, se lee en el extracto del correo al que tuvo acceso Le Parisien.

“Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable”, aseguró Galtier en una conferencia de prensa en ese entonces.

Este juicio podría tener una gran incidencia en la carrera del técnico que al frente del PSG solo logró ganar la Ligue 1 pasada, a pesar de contar con jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Neymar Jr.

La eliminación en octavos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich sentenció definitivamente la continuidad del técnico francés y ahora el PSG tiene en la mira al español Luis Enrique.

