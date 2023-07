Kylian Mbappé aboga por el cese de los disturbios en Francia tras asesinato de joven de 17 años: “La violencia no resuelve nada”

Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia y del París Saint-Germain, volvió a pronunciarse sobre el asesinato del joven identificado como Nahel a manos de una agente de policía en Nanterre, en la periferia de París. En esta oportunidad pidió el cese de los disturbios que ya suman cuatro días consecutivos en varias ciudades del país.

“Desde este trágico suceso, hemos asistido a la expresión de una cólera popular cuyo fondo comprendemos, pero cuya forma no podemos consentir (…) Como muchos de nosotros procedemos de barrios populares, compartimos este sentimiento de dolor y tristeza. Pero ese sufrimiento se suma al dolor de asistir impotentes a un verdadero proceso de autodestrucción. La violencia no resuelve nada, y menos cuando se vuelve inexorable e incansablemente contra quienes la expresan”, indicó Mbappé en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El delantero de 24 años hizo un llamado al “apaciguamiento, la concienciación y la responsabilidad” de quienes participan en los disturbios en este contexto de “extrema tensión”, recordando que los barrios están siendo destruidos a manos de las mismas personas que viven en ellos.

“La ‘convivencia’ a la que estamos apegados está en peligro, y es responsabilidad de todos preservarla. Hay otras formas pacíficas y constructivas de expresarnos. Ahí es donde deben centrarse nuestras energías y pensamientos. El tiempo de la violencia debe terminar y ser sustituido por un tiempo de duelo, diálogo y reconstrucción”, reclamó Mbappé en el comunicado.

Hace una semana un joven identificado como Nahel fue detenido por dos policías que se desplazaban en motocicleta y recibió un disparo a quemarropa al intentar huir de ellos. Según la primera versión policial, el adolescente habría chocado a los dos policías que circulaban en moto, pero un vídeo donde se ve al policía apuntando directamente al joven junto a la ventanilla del conductor mientras el otro policía hablaba con él en ese mismo lado.

Según se ve en el video, el disparo ocurrió en el momento en que el joven aceleró el auto, sin aparentemente representar una amenaza directamente la integridad de los policías, lo que fue argumentado en principio por el policía de 38 años que jaló el gatillo y su compañero, que actualmente se encuentran detenidos.

