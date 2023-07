John Legend y Chrissy Teigen visitaron la famosa casa de Barbie en Malibú

Recientemente en las redes sociales se ha hablado mucho sobre el excelente trabajo publicitario que está haciendo el equipo de ‘Barbie’, la nueva película de Greta Gerwig, que estrenará el 21 de julio en todos los cines.

Entre las estrategias de promoción está incluida la plataforma Airbnb, quienes acaban de ofrecer la famosa Dreamhouse de Barbie en Malibú, California, por dos noches. Claro, los interesados deberán tener mucha suerte el próximo 17 de julio para lograr alquilar el lugar. La mejor parte es que la estancia de una noche es completamente gratis.

Ahora, este fin de semana el músico John Legend y su esposa, Chrissy Teigen, han compartido en redes sociales fotos de la experiencia propia que vivieron en la misma residencia frente al mar junto a sus cuatro hijos.

“Barbie y Ken, Sr y Jr. Gracias por invitarnos Airbnb”, escribió Legend en la publicación de Instagram.

Hay que recordar que el anfitrión de esta estancia es Ken, pues Barbie está muy ocupada con la promoción de la película sobre ella misma, y por eso todo el lugar fue decorado según su gusto y los inquilinos pueden disfrutar de varios de sus hobbies, por ejemplo, patinar.

También la familia Legend Teigen tuvieron acceso a un armario con mucha ropa estilo Barbie con la que pudieron divertirse y posa en diferentes espacios de la propiedad. View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

