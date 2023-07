Demi Rose modela un trikini que casi no oculta sus curvas por delante y por detrás

La modelo Demi Rose posee una voluptuosa anatomía de tentación, eso no se puede negar. Sin duda alguna la británica sabe perfectamente que a sus 28 años se ha convertido en un verdadero icono de erotismo y sensualidad y por esa razón no tiene reparo a la hora de presumir atrevidos modelitos que siempre desatan bajas pasiones.

En esta oportunidad, la joven publicó un video en sus historias de Instagram donde aparece modelando un trikini color verde que acaparó reflectores debido a que el bañador casi no oculta sus prominentes curvas por delante y por detrás.

Como era de esperarse, los elogios no tardaron en aparecer en el clip que cuenta con miles de visualizaciones.

Demi Rose ha dejado claro que se siente orgullosa de cuerpo y por eso mismo no pierde oportunidad para presumirlo a través de sus principales redes sociales con sugerentes publicaciones que hacen suspirar a propios y extraños. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: