Demi Rose luce su anatomía a lo Marilyn Monroe con sostén y short cachetero

La británica Demi Rose es una de las famosas que sabe perfectamente cómo mantener felices a sus más de 20 millones de admiradores de Instagram y elevar la temperatura de quienes se atreven a echar un vistazo a las sensuales publicaciones que sube a su perfil.

Para demostrar lo anterior, este miércoles la modelo aprovechó para compartir cuatro fotografías en las que aparece posando sobre una cama y un sofá, mientras luce su curvilínea anatomía con un conjunto de ropa interior que consta de sostén color salmón y un short cachetero blanco, prendas que sin duda hicieron recordar a varios de los usuarios el estilo que tenía Marilyn Monroe.

“Nuevo destino, pero aún sigo en Demiland”, es el breve texto que dejó al pie de las postales que hasta el momento tienen 88 mil likes y cientos de comentarios halagadores.

“Estás hermosa”, “Demi Rose es la mujer de mis sueños”, “Curvas perfectas”, “Demasiado sexy”, “Mamacita preciosa”, son algunos de los piropos que le escribieron a la joven de 28 años.

Demi Rose se ha convertido en todo un icono de erotismo y sensualidad y por lo visto no tiene pensado dejar de deleitar la pupila de su fiel fanaticada con toda clase de atrevidas publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

