Jaime Lozano sobre la derrota de México ante Qatar: “Empezamos a hacer cosas raras, no nos vimos bien”

La selección de México sufrió su primera derrota 0-1 ante el combinado nacional de Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023, hecho que afectó el gran arranque que mantenía el equipo en esta competencia; a pesar de esta derrota el equipo se mantuvo en la primera posición con un total de seis puntos para asegurar su clasificación a los cuartos de final

Durante una conferencia de prensa posterior a este compromiso el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, detalló que el equipo dejó de hacer las jugadas planeadas y empezó a realizar “cosas raras” que terminaron afectando el funcionamiento del juego y esto generó que Qatar anotara el gol del triunfo en los pies de Hazem Ahmed Shehata.

“Desatendimos el plan de juego. Faltó mantener el plan del partido, que es lo más complicado. Y eso nos pasó antes de recibir el gol, incluso. Ahí es donde debe estar nuestra atención, y afortunadamente tenemos días para trabajar y poner atención, eso es, no sé si lo más preocupante, pero sí lo más importante. Empezamos a hacer cosas raras y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, no nos vemos bien en la cancha y dejamos de generar posibilidades de gol. Eso hablamos en el medio tiempo, que no nos volviéramos locos y mantener el plan del partido, para poder primero empatar y después dar la vuelta al marcador”, expresó el estratega.

SANTA CLARA, CALIFORNIA – JULY 02: Gerardo Arteaga #6 of Mexico kicks the ball under a leaping Ali Assadalla #8 of Qatar in the second half during the Group B match of 2023 Concacaf Gold Cup at Levi’s Stadium on July 02, 2023 in Santa Clara, California. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images)

“Todo es trabajable, pero ese gol en un club, no hubiera ocurrido, porque es muy trabajable. Esas cuestiones defensivas es algo en lo que nos enfocamos mucho en el cuerpo técnico, y lo hacemos muy bien, pero esta vez nos equivocamos. Lo de Santi, lo vimos definir el partido pasado, pero esta vez no fue su día. El entorno te puede afectar, pero para todos nosotros es más motivación que presión. Un entorno como el que tuvimos el sentir el apoyo de la afición, ha sido mágico, por cómo se brinda el jugador para ganar los partidos. No hay que olvidar que son jóvenes también y que están haciendo cosas muy importantes a su corta edad, y necesitan tiempo en su proceso”, agregó.

Lozano sostuvo que este resultado afectará el estado anímico que venía presentando toda la plantilla por sumar sus dos primeros triunfos ante Honduras y Haití; aunque aseguró que no de la forma negativa en la que todos piensas y que su único pensamiento es estar lo mejor preparados para los cuartos de final de la Copa Oro.

“Por supuesto que lo va a afectar. Los veo con ganas de volver a jugar. Entramos al vestidor y los vi con ganas de volver a jugar mañana. Evidentemente suceden cosas, me pasa a mí mismo, y quisiera que el partido próximo fuera en dos días”, dijo.

Con respecto a sus rivales, ‘Jimmy’ Lozano destacó que le gustó el planteamiento de juego de Qatar al mostrar un buen trabajo defensivo que les permitió apagar a la delantera azteca.

“Me gustó mucho Qatar, es un equipo que se le ve más trabajo, tiene muy claro su idea con balón y sin balón. Es muy certero. Es un equipo muy bien trabajado y hoy la recompensa que se llevan es muchísima”, concluyó.

