“Sé que puedo seguir en el máximo nivel”: El mexicano Raúl Jiménez continúa su deseo de quedarse en Inglaterra y se reporta con el Wolverhampton

El mexicano Raúl Jiménez se reportó este domingo con los Wolverhampton Wanderers y así finalizó meses de especulaciones sobre su futuro, desprendidas de sus muy pocas apariciones en la máxima categoría del fútbol inglés. En una entrevista a TUDN, Jiménez recordó que siempre surgen “esos rumores y más en esta época del año, cuando son los fichajes salen muchas cosas de diferentes equipos”.

“En mi cabeza ahorita mismo está seguir en Inglaterra, seguir en el máximo nivel y sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para para hacerlo y espero que ahora con esta operación que me hice pueda seguir mejorando”, dijo el mexicano sobre su futuro y sobre la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido para tratar la pubalgia (dolor de ingle) que lo aqueja desde hace tiempo.

Mediante su cuenta de Twitter el Wolverhampton informó que el delantero de 32 años se reportó a los entrenamientos de pretemporada: “Raúl está de regreso ¡Hay que darle la bienvenida al Lobo Mexicano!”, escribió el equipo acompañado de tres fotos del mexicano llegando al predio de entrenamiento del equipo del centro occidente de Inglaterra.

Raúl está DE REGRESO 🔥. ¡Hay que darle la bienvenida al Lobo Mexicano! 🐺🇲🇽 pic.twitter.com/dG0TLIKysN — Wolves Español (@WolvesEspanol) July 2, 2023

Aún así el futuro de Jiménez está lejos de estar claro, ya que el pasado 20 de mayo se despidió de la afición del estadio Molineux tras el final del partido entre los Wolves y el Everton. En ese entonces recorrió la cancha junto a su esposa y no pudo contener las lágrimas al ser ovacionado por los hinchas. Cabe destacar que al mexicano le resta un año de contrato aún.

“Recuperándome de la operación, algo sencilla, me tiene de cuatro a seis semanas para volver a jugar. Y bueno, esperar. Tengo un año de contrato con Wolves, si lo tengo que cumplir lo voy a cumplir porque estoy muy contento con toda la gente, la afición y el equipo siempre me han tratado de manera increíble”, apuntó el mexicano que en la pasada temporada sumó 842 minutos en 15 juegos en la liga inglesa y tres de Copa de la Liga, competición en donde marcó tres goles.

Se ve en el América y en el Mundial de 2026

En la misma entrevista a TUDN, Raúl Jiménez no descartó su regreso a la Liga MX de la mano del club que lo formó: “En un futuro tal vez, me veo regresando en América porque es algo que me gustaría y sé que sería algo muy bueno para terminar mi carrera”.

Asímismo el delantero dijo sentirse dispuesto y con el nivel necesario para poder disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, a realizarse en el año 2026.

“Voy a seguir trabajando para eso. Voy a seguir luchando, primero en mi equipo, en donde sea que esté y ya después cuando estén los llamados a selección. Si sigo siendo convocado, yo voy a dar siempre mi máximo esfuerzo para para eso. Llegaría con 35 años y bueno, creo que todavía es una edad en la que se puede”, sentenció Jiménez.

