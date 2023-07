New York Yankees en alerta: Aaron Judge podría pasar por el quirófano durante el receso de mitad de temporada

Hace un mes el jardinero de los New York Yankees Aaron Judge, sufrió un desgarre en el dedo gordo del pie derecho al atrapar una bola y chocar contra la baranda del estadio. Desde entonces se ha perdido cerca de 25 encuentros y la situación parece empeorar, pues la lesión no mejora y no se descarta que el capitán del equipo pueda someterse a una operación.

A pesar de su larga estadía en la lista de lesionados e incluso haciendo algunos ejercicios de lanzamiento las últimas semanas, la recuperación de Judge no ha avanzado del todo, pues no ha sido capaz de correr ni de levantar el peso requerido en la pierna lastimada para ejecutar el swing a la hora de batear.

Es por eso que el jugador de 31 años no descarta la posibilidad de pasar por el quirófano y someterse a una operación, aprovechando el receso de mitad de temporada por el Juego de Estrellas. Así lo expresó el mismo Judge en una entrevista con MLB.com.

“Me siento bien. No genial aún, pero nos estamos acercando. Tengo que ser capaz de correr. Si puedo correr, puedo jugar. Que pueda correr a apenas un 10% no ayuda a nadie“, comentó el capitán de la novena del Bronx.

En cuanto a la posibilidad de una operación, Judge comentó que: “Hemos hablado de la cirugía, pero no creo que estemos en ese punto. No soy médico. No tengo idea, pero me dieron varias opciones”, explicó.

Aaron Judge en el momento que se lesionó capturando una bola en el Dodgers Stadium /Getty Images

No estará en el Juego de Estrellas

Por otra parte, Judge comentó que no viajará a Seattle para el Juego de Estrellas, ya que prefiere quedarse para continuar con su rehabilitación para acelerar su recuperación. “Lo mejor será seguir trabajando. Tengo a un par de personas con las que debo hablar, además de los trainers y los médicos. Ya veremos cómo sigo”, explicó el jardinero.

Los Yankees siguen en la pelea por un cupo a los playoffs, se ubican terceros en la División Este de la Liga Americana a 9 juegos de los líderes Tampa Bay Rays con un récord de 47 ganados y 38 perdidos. Judge, a pesar de no estar con el equipo en el terreno de juego, sigue apoyando a los Yankees y destacó las buenas actuaciones del conjunto, “Queremos ganar todos los juegos. Este equipo está jugando bien“, cerró el capitán de los Yankees.

