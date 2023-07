Ricardo Ferretti demuestra que no le tiene miedo a Lionel Messi: “No es un monstruo de siete cabezas”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul de la Liga MX, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, decidió hablar durante una conferencia de prensa lo que está preparando para enfrentar el próximo 21 de julio al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) en lo que será su participación dentro de la League Cup 2023, competencia en la que los cementeros buscarán conquistar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el estratega en las instalaciones de La Noria luego de haber abandonado el fin de semana la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 que sufrió ante los Rojinegros del Atlas en la primera jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; en sus palabras hizo mención a la posible presencia del argentino Lionel Messi dentro de la oncena del equipo para el duelo que tendrán y aseguró que no le tiene miedo debido a que no es un “monstruo de siete cabezas”.

“Todavía no juego contra Toluca (Jornada 2) y tú quieres que piense en Messi, mano… Déjame dormir tranquilo todavía. Ahorita quiero el grupo completo, poder buscar lo mejor para el sábado (ante Toluca), después para el otro viernes (contra Xolos) y ya cuando toque allá en Miami, pues ahí sí pensaré en la semana qué vamos a hacer. Tampoco (Messi) es un monstruo de siete cabezas, es un súper jugador y los otros también lo son. Yo creo que tampoco nosotros cantamos malas rancheras”, expresó Ferretti.

El estratega celeste también habló sobre la posible llegada de Alan Pulido desde la MLS a su equipo. Sin embargo aseguró que es un tema complicado y que siempre tendrá las puertas abiertas dentro de la organización azteca para reforzar su ofensiva que necesita fuertemente jugadores de gran contundencia.

“De Alan Pulido me gustaría, pero es muy complicado. Es un jugador mexicano, lo debuté una vez y si él viniera sería bienvenido. Sabemos de la capacidad del jugador y creo que podría aportar algo interesante”, agregó el estratega.

Para finalizar el entrenador desmintió los rumores de diversos medios de comunicación que aseguraban su deseo de renunciar para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX; destacó que su único dolor de cabeza es no tener al plantel completo ante la participación de algunas de sus figuras en la Copa Oro y que debe generar una estrategia para no perder más partidos.

“Ustedes inventan cada cosa. No había nada de eso (una renuncia), preocupación sí… uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible. No llevar 28 jugadores de los cuales 20 eran de la Sub-20 y Sub-18, ellos merecen y van a tener una oportunidad, pero en ese entonces mi preocupación, y sigue habiendo preocupación, de tener el plantel completo. No vine a entrenar a la Sub-20 ni Sub-18”, concluyó.

