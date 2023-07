Erick Gutiérrez sobre su llegada a Chivas de Guadalajara: “Contento de pertenecer a esta institución que conozco bastante”

Las Chivas Rayadas de Guadalajara anunciaron de manera oficial el fichaje el fichaje del mediocampista Erick Gutiérrez para reforzar sus filas luego de una importante pasantía en la que se convirtió en uno de los jugadores más importantes del PSV Eindhoven de Países Bajos; con esta contratación el equipo está enfocado en alcanzar nuevamente la final del torneo y coronarse campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Durante unas declaraciones ofrecidas a la prensa durante su presentación el jugador, que regresa al balompié azteca, aseguró que dará la mejor actuación posible en cada uno de los partidos que disputará este campeonato para poder impulsar al Rebaño Sagrado a nuevos horizontes bajo la dirección del entrenador serbio, Veljko Paunovic.

“Muchas gracias por la confianza. Estoy muy contento de por fin estar aquí, sé que fue largo el tiempo de espera pero por fin llegó el momento y estoy muy contento de pertenecer a esta institución que conozco bastante, la he seguido y que sepan que siempre voy a dar mi 100 por ciento, y tratar de ganar títulos que es lo más importante”, expresó el ‘Guti’ a los medios de comunicación.

Durante su defensa de los colores del PSV Eindhoven, el jugador mexicano logró disputar un total de 141 partidos oficiales en los que logró anotar 12 goles y brindó 12 asistencias; es importante resaltar que Erick tenía contrato con el equipo neerlandés hasta junio de 2025, pero en mayo pasado empezó a buscar un nuevo club debido a la poca regularidad que estaba presentando en el 11 inicial del equipo.

“No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados partidos que no juego. Quizás el club también debería sacar sangre nueva después de cinco años sin un campeonato. Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en el sofá. ¿Mi último año aquí? Eso podría ser, sí”, agregó el mediocampista.

Erick Gutiérrez se convierte en el tercer fichaje que anuncian las Chivas Rayadas de Guadalajara para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras unirse a las contrataciones del delantero Ricardo Marín y del guardameta Óscar Whalley; estos anuncios se han llevado a cabo con la finalidad de reforzar algunos puntos débiles que presentó el equipo durante el torneo Clausura 2023 y que habían sido analizados por el entrenador serbio.

El Rebaño Sagrado se enfrentará este lunes al Club León en lo que será su debut dentro del torneo Apertura 2023 y partirán con el firme objetivo de lograr sumar sus primeros tres puntos para iniciar con buen pie este campeonato.

