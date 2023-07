Tata Martino debuta al frente del Inter Miami en una noche de golazos, pero no logra salir de la mala racha [Videos]

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino debutó como nuevo entrenador del Inter Miami, en el que se espera sea un nuevo ciclo que pueda revertir la situación actual del club, si embargo, el mismo no comenzó de la mejor manera pues no pudo pasar de un empate por 2-2 contra el Columbus Crew.

El conjunto rosa empató por segundo partido consecutivo recordando que viene de un 1-1 el fin de semana ante el Austin FC en el que Martino estuvo en las gradas, sin embargo, el resultado de hoy no le bastó para cortar una racha de ocho partidos sin ganar en cuando a la MLS se refiere, puesto que ha ganado dos juego correspondiente a la ‘Open Cup’.

Pero, cuando de la liga se habla, el equipo no consigue ganar desde el 13 de mayo, cuando se impuso como local al New England Revolution por 2-1.

Para su primer encuentro al frente del Inter Miami, Martino optó por dejar en la banca al goleador venezolano Josef Martínez y dejó como delantero al ecuatoriano Leonardo Campana, quien respondió participando en los dos goles de su equipo con una anotación y una asistencia.

El sello del entrenador argentino se hizo presente desde el principio con el equipo de Miami adueñándose del balón, aunque sin poder generar daño, algo que si hizo el Columbus, que inauguró el marcador al minuto 23 con un golazo del centrocampista Darlington Nagbe, quien remató desde fuera del área un balón que le había llegado tras un despeje de un córner.

El primer gol del Inter no llegó hasta el segundo tiempo, específicamente al 56, cuando Campana saltó en el área del Crew para conectar y mandar al fondo de las redes un centró desde el córner que había sido enviado por el finlandés Robert Taylor.

Taylor to Campana for the equalizer 👏👏#MIAvCLB |1-1 pic.twitter.com/qUB48ivSsm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 5, 2023

Pero la ventaja del conjunto de David Beckham no duró mucho, y es que un error defensivo le permitió al delantero colombiano Cucho Hernández recuperar el balón cerca del área rival y mandar un centro rastrero que conectó con Christian Ramírez que mandó el balón al fondo del arco del equipo de Florida. Cucho dishes and Christian slams it home 👊@CuchoHernandez ✘ @Chris_Ramirez17 pic.twitter.com/2dIVQwwzo6— The Crew (@ColumbusCrew) July 5, 2023

Cuando ya todo parecía perdido para los dirigidos por el Tata Martino, apareció el venezolano Josef Martínez en el minuto 90 para marcar un golazo de tijereta, sellar el empate y rescatar un punto en condición de visitante. JOSEF. MARTÍNEZ. 🤯🤯👑👑



A Campana chip ➡️ Martínez to make it level once again.#MIAvCLB | 2-2 pic.twitter.com/f8NpfjOhzO— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 5, 2023

Con este resultado, el Inter Miami se mantiene en la última posición de la Conferencia Este con 17 puntos en 20 partidos, mientras que el Columbus Crew se ubica en el cuarto puesto con 35 unidades en 21 encuentros.

