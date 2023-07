Walmart ha cerrado 21 tiendas en lo que va del año

Al inicio de este año, Walmart comunicó sus planes de clausurar varias de sus tiendas. Hasta el momento, la mayoría de ellas han sido cerradas. La razón detrás de esta decisión es que estas tiendas no están cumpliendo con las expectativas de ventas establecidas.

Y es que ahora Walmart se quiere enfocar en tiendas rentables y en sus ventas en línea.

“La explicación más simple es que, en conjunto, nuestras tiendas de Chicago no han sido rentables desde que abrimos la primera hace casi 17 años: estas tiendas pierden decenas de millones de dólares al año y sus pérdidas anuales casi se duplicaron en los últimos cinco años”, dijo Walmart en un comunicado.

“Las cuatro tiendas restantes de Chicago continúan enfrentando las mismas dificultades comerciales, pero creemos que esta decisión nos brinda la mejor oportunidad de ayudar a mantenerlas abiertas y sirviendo a la comunidad”, añadió.

Walmart dijo que van a ayudar a los empleados de esas tiendas a conseguir trabajo en otras tiendas de la empresa. Los trabajadores que no quieran trabajar en otra tienda serán compensados económicamente por su despido.

A continuación, te presentamos las 21 tiendas que Walmart ya cerró este año, de acuerdo con el portal Cord Cutters News:

Chicago

1–#5781 Chatham Supercenter, the Walmart Health center, and the Walmart Academy, 8431 S. Stewart Ave.

2–#3166 Kenwood Neighborhood Market, 4720 S. Cottage Grove Ave.

3–#5645 Lakeview Neighborhood Market, 2844 N. Broadway St.

4–#5646 Little Village Neighborhood Market, 2551 W. Cermak Road.

Arkansas

5–3701 SE Dodson Road, Bentonville.

DC

6–99 H Street NW, Washington.

Georgia

7–1801 Howell Mill Rd NW, Atlanta

8–835 M.L.K. Jr Dr NW, Atlanta.

Florida

9–6900 US Highway 19 North, Pinellas Park.

Hawái

10–1032 Fort Street Mall, Honolulu.

Illinois

11–17550 South Halsted St, Homewood

12–2690 S. Route 59, Plainfield

13–840 N. McCormick Blvd, Lincolnwood

Indiana

14–3701 Portage Road, South Bend

Minnesota

15–1200 Shingle Creek Pkwy, Brooklyn Center

Nuevo México

16–301 San Mateo Blvd. SE, Albuquerque

Oregon

17–4200 82nd Ave. SE, Portland

18–1123 N Hayden Meadows Dr., Portland

Texas

19–24919 Westheimer Pkwy, Katy

Washington

20–11400 Hwy. 99, Everett

Wisconsin

21–10330 W. Silver Spring Dr, Milwaukee

