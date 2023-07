Yanet García luce sus encantos desde la piscina en minibikini rojo

La mexicana Yanet García tiene un físico espectacular y no duda en exhibirlo en sus redes sociales. La llamada “chica del clima” es una de las mujeres que más bajas pasiones desata por sus impresionantes y definidas curvas de alto impacto.

Hace unos días, la joven de 32 años, dejó tirando baba a los más de 14.8 millones de fans que la siguen en su cuenta oficial de Instagram a través de a una postal en la que aparece luciendo sus encantos sentada a la orilla de una piscina, usando un minibikini color rojo que deja apreciar sus torneadas piernas, voluptuosas caderas, vientre plano y una delantera de tentación.

“Feliz fin de semana ☀️”, es el mensaje que se lee al pie de la imagen que ha conseguido miles de corazoncitos rojos y una avalancha de elogios.

“Cada día estás más hermosa”, “Tienes un cuerpo precioso”, “Eres bellísima y sexy”, “Ricura de mujer” y “Las mejores curvas de México”, son parte de los mensajes que se leen en la caja de comentarios.

Sin duda alguna, Yanet García sabe perfectamente cuáles son los atuendos que le favorecen para poner siempre en primer plano su belleza y sensualidad. Así lo demostró la también influencer previamente cuando modeló con un ajustado bodysuit de encaje en color azul que acaparó la atención de sus admiradores por el corte alto de la prenda y porque en la parte trasera es un verdadero hilo dental. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

