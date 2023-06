Yanet García se graba ejercitando sus piernas y glúteos en ajustados leggings

La siempre sexy Yanet García puso el ejemplo y motivó a sus seguidores de redes sociales para que se mantengan activos. Por esa razón, publicó un breve video en el que aparece realizando una de las rutinas de ejercicio con las que mantiene en perfecta forma ese cuerpazo que posee a sus 32 años.

A través de sus historias de Instagram la llamada “chica del clima” aprovechó para subir un clip donde se graba de espalda a la cámara en la comodidad de su apartamento de Nueva York, enfundada con ajustados leggings de color negro y haciendo dos versiones de sentadillas para fortalecer sus piernas y glúteos.

“Entrena conmigo”, se lee en la publicación que desató bajas pasiones por lo bien que luce la regiomontana con su atuendo deportivo.

Cabe señalar que Yanet García es una verdadera especialista que siempre sabe cómo consentir a sus admiradores a la hora de elegir un atuendo. Eso mismo es lo que hace unos días sucedió cuando la joven se mostró modelando un atrevido traje de baño de hilo que casi desaparece entre sus voluptuosas caderas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

