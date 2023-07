Agenda de NYC: A disfrutar este verano

Festival colombiano en Queens

El XI Festival Independencia Orgullo Colombiano en Queens se cumplirá este domingo 9 de julio desde las 12 p.m. hasta las 9 p.m. en el parque Flushing. Como estrellas invitadas al evento que cada año convoca a una masiva cantidad de residentes del área triestatal estarán Fruko y sus tesos, Dubán y Harold, John Onofre, Fabián Santamaría, Mr Sax y Maxi. La comunidad podrá disfrutar de un domingo de gastronomía, folclor, artesanías rifas y diversión para toda la familia. Informes en: festivalcolombianofioc.com

Inscripciones para boda multicultural



¿Alguna vez has pensado casarte en el Lincoln Center? Ya están abiertas las inscripciones para The Wedding: New York’s Biggest Day, una celebración a celebrarse el sábado 8 de julio a las 5:30 pm reuniendo a cientos de parejas para una ceremonia multicultural con varios líderes religiosos, actuaciones musicales en vivo de invitados especiales, que culminan con postres, karaoke y una alegre fiesta.

La ceremonia incluye actuaciones especiales de la soprano de Met Opera Latonia Moore, un dúo con Sara Mearns y Robbie Fairchild del Ballet de la Ciudad de Nueva York coreografiado por Josh Bergasse, y un cuarteto de cuerdas de estudiantes actuales y ex alumnos de The Juilliard School, así como de Lincoln desde hace mucho tiempo. Los amigos del centro Bridget Everett y Dan Finnerty, Jaime Lozano y Florencia Cuenca, y el Coro de Jóvenes de la Ciudad de Nueva York. La velada culmina con una fiesta épica en la pista de baile organizada por el ícono drag y DJ, Lady Bunny. Informes en: lincolncenter.org

Summer Stage en Coney Island

City Parks Foundation se complace en anunciar que Capital One City Parks Foundation SummerStage regresará al anfiteatro de Coney Island en el paseo marítimo de Coney Island en Brooklyn este verano para ofrecer seis conciertos gratuitos entre julio y octubre.

Las presentaciones inician el 9 de julio con Tuff Gong Takeover con Skip Marley & Friends, con el vástago de la familia musical más famosa de Jamaica llevando a cabo el legado de su abuelo Bob Marley. Junto a él estarán los artistas Sarkodie, Bobby Konders y otros invitados especiales. Desde que hizo su debut en el escenario con su tío Stephen Marley, Skip ha grabado con artistas como Katy Perry, Popcaan, Major Lazer y su tío Damian Marley. Su EP debut de 2020, Higher Place, obtuvo una nominación al GRAMMY al Mejor Álbum de Reggae. Informes en: cityparksfoundation.org

Cine al aire libre

Disfruta de una película gratis con las proyecciones al aire libre de Film at Lincoln Center hasta el 1 de septiembre; Flicks on the Beach en Coney Island a partir del 10 de julio con una programación que incluye películas para toda la familia; y Movies With A View. La exhibición de las películas será desde este jueves del 6 de julio (Revoir Paris es el filme a presentarse hoy desde la 1-3-6:15 y 8:30 p.m.) al 24 de agosto en Brooklyn Bridge Park. Informes en: filmlinc.org

Museo Noguchi ofrece talleres de arte

El Museo Noguchi ofrece una serie de talleres de arte familiares gratuitos en español dirigidos por la artista y educadora Sol Aramendi, todos los miércoles por la mañana de 10 am a 12 pm durante todo el verano. Los participantes pasarán tiempo explorando las galerías y el jardín del Museo, y participarán en talleres de creación de arte para cianotipo, fotografía, costura, acuarelas, dibujo de hongos y más. Un recorrido por el museo en español sigue inmediatamente a cada programa, a las 12:00 p. m. Informes: noguchi.org/espanol

Festival anual de cumbia

One Whale’s Tale la compañía artística multidisciplinaria que crea, fomenta, y genera nuevos proyectos independientes con una apreciación por la magia y la preservación de la cultura, producirá el primer Festival de Cumbia en Brooklyn desde este jueves 6 al 10 de julio de 2023.

Este festival que cubre varios días está centrado en la comunidad, celebrando el género musical de la cumbia desde sus orígenes en Colombia hasta sus formas modernas en América Latina. Los diferentes eventos serán desde gratuitos y otros a un precio asequible. La apertura del festival se celebrará con una presentación especial en Joe’s Pub en Manhattan y todos los demás eventos se llevarán a cabo en Brooklyn en The Good Life Garden, House of Yes, TV Eye, Maria Hernandez Park y Barbès. Informes: onewhalestale.com