Canadá derrota a Cuba y será rival de Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro [Videos]

La selección de Canadá cumplió con su deber y derrotó a su simular de Cuba por 4-2 en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro, un resultado que dejó a los canadienses en el segundo lugar del grupo D y lo convirtió automáticamente en el rival de Estados Unidos para los cuartos de final del torneo.

Luego de empatar sus dos primeros juegos, el primero 2-2 contra Guadalupe y el segundo 0-0 ante Guatemala, la selección de Canadá llegaba a esta última jornada con la obligación de ganar, algo que finalmente logró de forma cómoda para asegurar su boleto a la siguiente ronda de este torneo.

El combinado canadiense salió al campo de juego con la intención de demostrar su superioridad, algo que logró generando constantes ataques, entre ellos uno que forzó un error del cubano Eduardo Hernández, quien tocó el balón con su mano dentro del área y provocó un pelalti que fue cobrado de forma perfecta por Junior Hoilett para inaugurar el marcador al minuto 21.

Sólo cinco minutos después, al 27′, llegó el segundo tanto de los locales por intermedio de Jonathan Osorio. Eso obligó a Cuba a cambiar la estrategia e irse al ataque, algo que le funcionó puesto que en el cierre del primer tiempo, en el 45+4, logró descontar con un penalti que convirtió Luis Paradela.

Ya para el segundo tiempo, Canadá salió con la intención de liquidar el partido, algo que quedó reflejado al 47′ cuando anotó su tercera diana mediante el centrocampista Jayden Nelson. El ataque del combinado blanquirrojo continuó y al minuto 61 lograron anotar el cuarto gol gracias a Liam Millar, quien se encargó de liquidar el encuentro.

Si bien el cuarto tanto de los canadienses dejaba en jaque a los cubanos, el partido tendría una sorpresa más que se hizo efectiva en el ocaso del encuentro, específicamente al minuto 89 cuando se pitó otro penalti a favor de los isleños y esto no lo desaprovechó Maykel Reyes quien lo mandó al fondo de las redes para finiquitar el 4-2.

Cuartos de final de la Copa Oro

Con este resultado Canadá avanzó como segundo clasificado del grupo D y enfrentará líder del grupa A, Estados Unidos, este domingo 9 de julio a la 19:30 en el TQL Stadium de Cincinnati, por los cuartos de final de la Copa Oro. Mas temprano ese mismo día, a las 17:00, Guatemala jugará contra Jamaica en el mismo recinto.

Un día antes, el sábado, se jugarán los otros dos cruces de los cuartos de final, con Panamá recibiendo a Qatar en el AT&T Stadium de Arlington a las 19:00 y México contra Costa Rica a las 21:30 en el mismo estadio.

