El furor de Barbie llega a la cocina: postres y platillos inspirados en la película

El furor de la película Barbie de Greta Gervig llega a la pantalla para enamorar a los devotos de la muñeca de Mattel, y sus seguidores se han destacado en opciones gastronómicas para este verano.

Platillos color rosa, helados, postres inspirados en Barbie y conceptos gastronómicos son sólo algunas de las propuestas que trae el verano de la mano de la famosa muñeca. Dentro de las colaboraciones gastronómicas más destacadas de los últimos meses, reseñadas por Tapas Magazine la sirvió Cold Stone Creamery a través del lanzamiento de ‘All That Glitters is Pink’.

Esta creación All That Glitters is Pink, incluye helado de algodón de azúcar rosa, corteza de pastel de galletas Graham, chispas festival y cobertura batida.

Y el Best Cake Ever que tiene capas de pastel amarillo húmedo y helado de algodón de azúcar rosa con chispas de festival envueltas en glaseado blanco esponjoso.

Mientras que Pinkberry también entró en el furor de la ‘Barbie-manía’, con Barbie Land Berry Pink una mezcla de yogur helado con sabor a fresa y pitahaya cubierto con chispas de ensueño.

Un café muy Barbie

El Malibu Barbie Café, en Nueva York y Chicago, se presenta como un restaurante temático de ambiente tropical y playero.

Una nueva experiencia para los amantes del concepto Barbie que pueden disfrutar en esta cafetería que ofrece un menú brunch durante todo el día, y bebidas como cócteles rosas y postres inspirados en el imaginario de Barbie.

Por otra pate, en el Campeonato de verano de repostería de Food Network, los panaderos harán postres rosados en honor a la próxima película, Barbie.