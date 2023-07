IRS advierte de nuevo tipo de fraude a contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está lanzando una advertencia a los contribuyentes para que estén atentos a un nuevo correo fraudulento que intenta engañarlos haciéndoles creer que se les debe un reembolso.

Las personas deben estar muy atentas, porque se les hace llegar un correo que llega en un sobre de cartón de un servicio de entrega. La carta adjunta incluye el encabezado del IRS y la redacción de que el aviso es “en relación con su reembolso no reclamado”.

La carta incluye información de contacto y un número de teléfono que no pertenece al IRS. También solicita información personal confidencial de los contribuyentes, incluyendo imágenes detalladas de licencias de conducir, que los ladrones de identidad pueden usar para intentar obtener un reembolso de impuestos y otra información financiera confidencial.

“Esta es unas de las últimas series largas de intentos de ladrones de identidad que se hacen pasar por el IRS con la esperanza de engañar a las personas para que proporcionen información personal valiosa para robar identidades y dinero, incluyendo los reembolsos de impuestos“, dijo Werfel, comisionado del IRS, Danny.

“Estas estafas pueden llegar por correo electrónico, mensajes de texto o incluso en correos especiales. Las personas deben tener cuidado y estar atentos a señales de alerta que las marcan claramente como estafas del IRS”, agrego Werfel.

Las autoridades tributarias piden a los contribuyentes que protejan su información personal para protegerse contra el robo de identidad relacionado con los impuestos y estafas como esta.

La carta dice a los destinatarios que deben proporcionar “Información de presentación” para su reembolso. Esto incluye algunas solicitudes redactadas con torpeza como esta:

“A Clear Picture of Your Driver’s License That Clearly Displays All Four (4) Angles, Taken in a Place with Good Lighting.” (Una imagen clara de su licencia de conducir que muestra claramente los cuatro (4) ángulos, tomado en un lugar con buena iluminación.)

La carta continúa con información más confidencial, incluyendo el número de teléfono celular, la información de ruta bancaria, el número de Seguro Social y el tipo de cuenta bancaria, seguida de una advertencia mal redactada:

“You’ll Need to Get This to Get Your Refunds After Filing. These Must Be Given to a Filing Agent Who Will Help You Submit Your Unclaimed Property Claim. Once You Send All The Information Please Try to Be Checking Your Email for Response From The Agents Thanks” (Necesitará obtener esto para obtener sus reembolsos después de la presentación. Estos deben entregarse a un agente de presentación que lo ayudará a presentar su reclamo de propiedad no reclamada. Una vez que envíe toda la información, intente revisar su correo electrónico para obtener una respuesta de los agentes gracias).

El IRS dice que el documento contiene una variedad de señales de advertencia, que incluyen puntuación extraña y una combinación de fuentes e inexactitudes: “La carta dice que la fecha límite para presentar los reembolsos de impuestos es el 17 de octubre; la fecha límite para las personas en la extensión de sus declaraciones de impuestos de 2022 es en realidad el 16 de octubre, y aquellos con reembolsos adeudados del año pasado tienen tiempo más allá de eso. Y el IRS maneja los reembolsos de impuestos, no la ‘propiedad no reclamada’.

Los socios del IRS y la Cumbre de Seguridad advierten regularmente a las personas sobre estafas comunes, mismas que puede consultar aquí.

