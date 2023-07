Jennifer López, ‘la Diva del Bronx’, le responde a todos aquellos que la critican por vender alcohol

“Hipócrita”. Esta es una palabra que algunos han utilizado para criticar a Jennifer López luego de que ésta lanzara su línea de bebidas alcohólicas, “Delola”, destacando que no debería ni de intentarlo ya que es de conocimiento público que ella no consume alcohol. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

JLo entonces ha hecho uso de su cuenta de Instagram para hablar al respecto atajar así las críticas:

“Sé que mucha gente ha estado diciendo cosas como que qué hago con una línea de cócteles si ni siquiera bebo y para serles sincera sí, por mucho tiempo no tomé. Disfruto los cócteles ocasionales. Consumo responsablemente y no hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien”, dijo ‘la Diva del Bronx’.

Mezcalent también agregó que en este mensaje de Jennifer López, ésta aprovechó para confesar la razón por la cual decidió lanzarse en este proyecto, y es que al no encontrar una bebida que a ella le agrade del todo, decidió crear la suya con sabores que disfruta y le hizo una atenta invitación a la gente a que pruebe su producto.

JLo también ha sido noticia recientemente, gracias a que el productor Tainy presentó hace algunos día “Data”, un disco debut casi “eterno” con artistas “increíbles”. Marcos Masís Fernández, nombre de pila de este reconocido productor musical conversó con la agencia de noticias EFE y reconoció que a lo largo de su carrera ha trabajado con grandes de la música como Ricky Martin, Jennifer López, Janet Jackson, Paris Hilton o Alejandro Sanz.

Y es que ‘la Diva del Bronx’ está diversificando su imperio y su nombre no sólo brilla en la industria del cine y la música, sino también en el mercado de la belleza, el skincare y recientemente en el de las bebidas alcohólicas el cual ahora tuvo que defender.

Sobre la belleza, ella misma es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo y por esta misma razón la revista People en Español la incluyó en su listado de los ‘Los 50 Más Bellos’. Aquí la lista completa:

Shakira, William Levy, Peso Pluma, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Arcángel, Maite Perroni, Rafael Amaya, Thalía, Eva Longoria, Erick Elías, Bad Bunny, Romeo Santos, Ozuna, Christian Nodal, Manuel Turizo, Lenny Tavárez, Ryan Castro, Bizarrap, Karol G, Madison Anderson, Ana de Armas, Jennifer López, Ivy Queen, Nadia Ferreira, Claudia Martín, La Materialista, Tini, Aleyda Ortiz, Jacky Bracamontes, Adamari López, Francisca y Genaro, Pepe Gamez, Maribel Guardia, Pedro Pascal, Becky G, Chiquis, Rauw Alejandro, Chiquibaby, Alexia Putellas, Mariana Varela, Fabiola Valentín, Raúl de Molina, Lili Estefan, Emmanuel Palomares, Cristo Fernández, Carlos Vela y Diego Tinoco.

