Antonela Roccuzzo presume sus curvas en la playa con minibikini rosado

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi disfrutan de unas relajantes vacaciones en Las Bahamas, a días de que el capitán de la selección nacional se incorpore en las filas del Inter de Miami. Esta mañana, la modelo compartió una instantánea en una playa paradisíaca que despertó los suspiros de sus admiradores.

Bajo los rayos del sol y frente las aguas cristalinas, Roccuzzo presumió sus curvas al posar con un minibikini en tonos rosados, mientras disfruta de una pausa en Las Bahamas, previo a que el futbolista debute en el Inter de Miami. Junto al ícono de una palmera, la empresaria compartió la instantánea en la que apareció sonriente y recibió numerosos comentarios del ámbito del fútbol y del mundo del espectáculo.

Los usuarios de Instagram, donde Antonela acumula casi 36 millones de seguidores, inundaron con toda clase de halagos a la modelo, pero también se reiteró en los comentarios una pregunta en referencia al campeón del mundo: “¿Dónde está Messi?“. Pocos minutos después, Roccuzzo compartió a través de sus Stories una instantánea del capitán, en la que apareció en traje de baño al borde de una piscina y con el paisaje de la playa paradisíaca de fondo. View this post on Instagram A post shared by Lionel Messi (@leomessiandfamily)

