Conoce a Camila Burkhard, la “doble” de Antonela Roccuzzo

Camila Burkhard es una joven oriunda de Argentina. Como modelo, influencer y finalista de Miss Mundo Argentina 2019, está acostumbrada a la exposición en las redes. Pero ahora su imagen se convirtió en viral cuando, al subir un video a TikTok, muchos usuarios comenzaron a destacar su parecido con Antonela Roccuzzo, y así se lo hicieron saber.

Tras mostrarse con un outfit total black como el que tenía Antonela en la ceremonia de la FIFA, y con su mismo maquillaje y peinado, la mujer consiguió que los usuarios estallaron al verla prácticamente “clonada” como la esposa de Lionel Messi. Además, la grabación tuvo más de 3.3 millones de visualizaciones.

“Te pareces demasiado a Antonela”; “Pensé que eras Anto”; “¡Eres igual!”; “Antonela, ¿eres tú?”; “¿Le mandas un saludito a Messi, plis?”, fueron apenas algunos de los mensajes que los azorados usuarios dejaron en el video de Camila.

😱 Camila Burkhard es una casildense, que se viralizó por un TikTok de la joven donde se la ve haciendo su transformación al look que llevó Antonela Roccuzzo en la gala de los Premios The Best FIFA 2023.



¿La ven parecida? pic.twitter.com/V62SRNxGUD— Express.FAN (@expressfanok) March 21, 2023

Al igual que Antonela Roccuzzo, Camila Burkhard también tiene una activa participación en redes sociales, donde suele postear imágenes con diferentes looks y promociona diferentes productos, ya sea prendas, accesorios, o tratamientos de belleza, entre otros. View this post on Instagram A post shared by 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐋𝐀 𝐉 𝐁𝐔𝐑𝐊𝐇𝐀𝐑𝐃 (@khardcamila)

