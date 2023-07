Así quedaron los enfrentamientos para el Home Run Derby de la MLB 2023

El próximo 10 de julio en el T-Mobile Park de Seattle se llevará a cabo el Home Run Derby de la temporada 2023, y este jueves se dio a conocer los cruces entre los participantes del evento. El cual contará con la presencia de los mejores 8 jonroneros de esta primera mitad de campaña.

El orden de los peloteros y sus respectivos emparejamientos se determinaron por el total de jonrones de cada uno en lo que va de temporada hasta el 4 de julio. Para los concursantes que igualen con el mismo número de vuelacercas, se usará como desempate el mayor número de bambinazos conectados desde el 15 de junio, por lo que Luis Robert será el número 1 seguido de Pete Alonso.

Así quedaron los enfrentamientos del Derby:

(1) Luis Robert Jr. vs. (8) Adley Rutschman

(2) Pete Alonso vs. (7) Julio Rodríguez

(3) Mookie Betts vs. (6) Vladimir Guerrero Jr.

(4) Adolis García vs. (5) Randy Arozarena

Vladimir Guerrero Jr. / Getty Images)

Pete Alonso por su tercer galardón

Esta será la cuarta aparición del toletero de los New York Mets en un Home Run Derby, evento que ya logró ganar en dos ocasiones (2019 y 2021) y que en este 2023 buscará hacerse con su tercer galardón y convertirse junto a Ken Griffey Jr. en los únicos peloteros en ganarlo tres veces.

Actualmente el primera base de 28 años lleva 25 vuelacercas en 78 encuentros, siendo el segundo con más cuadrangulares en la Liga Nacional solo superado por Matt Olson de los Atlanta Braves.

Los latinos por la gloria

En esta edición serán 5 los latinos que participarán en el Home Run Derby. Luis Robert Jr., Julio Rodríguez, Vladimir Guerrer Jr., Adolis García y Randy Arozarena, irán por su primer galardón en la cita.

J-Rod se quedó cerca el año pasado cuando llegó a la gran final que perdió ante Juan Soto, quien ha sido el último latino en conseguir un Home Run Derby desde Yoenis Céspedes en las ediciones de 2013 y 2014.

Sigue leyendo:

· Terminaron las votaciones y así quedaron definidos los equipos para el juego de estrellas 2023

· MLB suspendió a pitcher dominicano de los New York Yankees por violencia doméstica

· Dominicanos Julio Rodríguez y Wander Franco disputarán el Juego de Estrellas 2023 en Grandes Ligas