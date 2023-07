Camila Cabello recibirá el reconocimiento “Agente de Cambio” en Premios Juventud, por su labor humanitaria

Camila Cabello será honrada con el galardón “Agente de cambio”, durante la próxima entrega de Premios Juventud, que se llevará acabo en Puerto Rico, ‘la isla del encanto’. La ceremonia se podrá ver en vivo el próximo 20 de julio a las 7p/6c. Ahí veremos a Borja Voces junto a Migbelis Castellanos y Roberto Hernández conduciendo “Noche de Estrellas”, la antesala a esta gran noche que premiará lo mejor de la música y del entretenimiento.

Sobre Camila Cabello, TelevisaUnivision confirmó que ésta es merecedora de dicho reconocimiento, con solo 26 años, por haber alzado su poderosa voz para marcar la diferencia y ha retribuido a la comunidad a través de su trabajo con organizaciones benéficas como “Global Citizen“, “This is About Humanity“, “Protect our Kids“, “The Voter Fund“, “Women of Worth“, “Save the Children“, “The Miami Freedom Project”, entre otras.

Es importante recordar que así como Camila Cabello, muchas otras celebridades de la industria de la música ha sido merecedoras de este reconocimiento de “Agente de Cambio”, estos son: Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita, y Wisin y Yandel.

Al conocer la noticia, Camila Cabello reaccionó con este mensaje: “Me siento honrada e increíblemente orgullosa de recibir este estimado reconocimiento. Estoy muy emocionada de verlos a todos el 20 de julio para un espectáculo inolvidable”.

Más estrellas se suman a esta fiesta: Camilo confirma su presencia

Univision sigue lanzando poderosos nombres de la industria de la música que al día de hoy han confirmado su presencia. El cantante colombiano Camilo ya dijo presente y como él otros, estos son: Carin León, Ha*Ash, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Pavel Nuñez, Fernando Villalona, Ilegales y Jandy Ventura se unen a la lista de artistas que se presentarán en la fiesta más “hot” del verano.

Previo a la confirmación de estos intérpretes, Premios Juventud ya había anunciado las actuaciones de: Danna Paola, Eslabon Armado, Farruko, Sofía Reyes y Denise Rosenthal.

Vale agregar que el evento será conducido por Ángela Aguilar y Alejandra Espinoza.

