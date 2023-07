Fanático de México apuñalado en la Copa Oro habla desde el hospital: “Le quise quitar la navaja y me acuchilló”

El partido disputado entre la selección de México contra el combinado nacional de Qatar (donde los aztecas fueron superados) correspondiente a la fase de grupos de la Copa Oro se vio claramente opacado por un acto de violencia que se registró en las tribunas del Levin’s Stadium; en pleno encuentro uno de los aficionados fue apuñalado con un arma blanca que lo obligó a ser trasladado de emergencia a un hospital para poder ser atendido.

Este hecho ocurrió debido a una serie de peleas que se registraron entre los mismos aficionados de la selección mexicana por los malos resultados que estaba mostrando el equipo dirigido por Jaime Lozano.

La víctima de este suceso fue Emmanuel Díaz, quien radica actualmente en los Estados Unidos, y ofreció una entrevista a NMás desde el hospital para relatar cada uno de los detalles que generaron que se convirtiera en una grave víctima de un arma blanca en el estadio estadounidense.

Desde el hospital habla el aficionado que acuchillaron en el partido de México contra Qatar, en Santa Clara, California. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/Iyg2XJZkBE — NMás (@nmas) July 5, 2023

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima. Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, expresó.

El medio televisivo también conversó con Maximino Enríquez y Christian Pérez, quienes formaron parte de esta pelea y se dieron cuenta que el atacante portaba una navaja entre sus pertenencias; aseguraron que fueron quienes llamaron a la policía del estadio para denunciar al agresor, aunque ellos terminaron siendo parte de los detenidos por los funcionarios de seguridad.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera y subir. Mucha gente empezó a aventar cervezas, algunos voltearon para insultarnos (…) No recuerdo qué decían, yo solo gritaba ‘Cálmense’ y fue entonces que vi a un tipo con una navaja y grité que debíamos quitársela. Seguridad me entregó a mí a la policía y me esposaron. Fue gracias a una aficionada que le mostró videos que se dieron cuenta que no fui yo y me dejaron, más gente les mostró los videos para que vieran que yo no había hecho nada malo”, explicó uno de estos hombres.

Este se ha convertido en uno de los cada vez más comunes enfrentamientos que protagonizan los mismos aficionados de la selección mexicana cuando ven que su equipo está perdiendo por tener pensamientos diferentes sobre el desempeño de la plantilla azteca.

