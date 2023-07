Salma Hayek celebra el Día del Bikini con un bañador que desata bajas pasiones

La actriz mexicana Salma Hayek alborotó a los 25 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram con su muy particular celebración del Día del Bikini.

“¡Feliz Día Nacional del Bikini! ¿Pueden creer que el bikini sólo ha existido durante 77 años? Esperemos que no los prohíban demasiado #notthrowback”, escribió la estrella en la imagen donde se dejó admirar posando de pie dentro de una piscina, modelando un colorido y diminuto bañador que desató bajas pasiones por lo bien que luce la prenda en el cuerpazo que mantiene la actriz a sus 56 años.

Su imagen logró más de 1.3 millones de “Me gusta” y más de 12 mil comentarios halagadores en tan solo unas pocas horas.

De esta manera, la veracruzana rindió homenaje a la invención del diseñador Louis Réard, luego de que el 5 de julio de 1946 la bailarina francoitaliana Micheline Bernardini le presentara al mundo el audaz conjunto de dos piezas.

Días atrás, Salma Hayek ya había robado miradas cuando publicó unas fotografías en las que aparece recostada sobre una banca de madera de un sauna, cubriendo su desnudez con unas diminutas toallas.

“Sintiendo el poder curativo de la sauna y expulsando el estrés en esta #WorldWellbeingWeek 🙏🏼”, fue el mensaje que utilizó como epígrafe en la publicación. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

