La cantante Giselle Montes reveló que tuvo relaciones íntimas con cuatro jugadores de la Liga MX

La reconocida actriz del cine para adultos y ahora cantante mexicana, Giselle Montes, sorprendió al mundo del fútbol azteca luego de anunciar que mantuvo relaciones sexuales con cuatro jugadores que militan en la Liga MX y que incluso uno de ellos “es muy conocido y está casado”.

Durante una entrevista que mantuvo en el podcast ‘Somos+Batos’, Montes fue cuestionada sobre si su popularidad en redes sociales y en el cine para adultos le había permitido tener algún contacto íntimo con personalidades de la farándula o deportistas en general; A esto ella respondió de forma nerviosa que sí había llegado a tal punto con varias personas, aunque con ninguna de ellas se realizó un pago para tener el mencionado encuentro.

“No puedo decir nombres, pero sí he visto a muchos famosos muy buenos y que he estado con ellos. Fueron uno del Atlas, dos de Chivas y uno de los Tigres de la UANL”, respondió la modelo; en la misma respuesta detalló que también tuvo intimidad con el cantante Big Metra.

Durante la conversación Giselle Montes también tomó el atrevimiento de enviarle una recomendación a todas las parejas y esposas de los futbolistas para que puedan tener una relación sana y no se vea afectada por terceros; destacó que lo más importante es tratar de “complacerlos bien”.

“Deben satisfacerlos bien y que los hagan sentir cosas diferentes”, explicó Montes en el mensaje que le envió a todas las esposas de los jugadores de la Liga MX.

Un hecho importante y que reiteró en varias oportunidades fue que en ningún momento hubo algún tipo de pago a su persona para realizar este tipo de encuentros y que la conexión se generó a través de las redes sociales y tras varias citas y salidas a comer.

