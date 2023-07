No se quiere separar: Dani Alves complica la solicitud de divorcio de Joana Sanz

La polémica en torno al futbolista brasileño y ex jugador de los Pumas de la UNAM, Dani Alves, parece no tener fin y recientemente surgieron nuevos detalles sobre el proceso de divorcio que estaría realizado su todavía esposa Joana Sanz tras las acusaciones de agresión sexual e infidelidad que se presentaron contra el histórico lateral carioca.

De acuerdo con la información suministrada por el programa español ‘Así es la vida’ y citando a la propia Joana Sanz, Dani Alves se estaría negando a aceptar las solicitudes del divorcio y se ha encargado de colocar diversas trabas para que éste no se lleve a cabo y poder mantener vigente su matrimonio con la española.

“No está aceptando las condiciones del divorcio y está poniendo las trabas para que no se lleve a cabo. Él afirma que ella es la mujer de su vida. Por eso no se ha llevado a cabo y los abogados siguen en conversaciones para ver cómo termina el caso”, informaron.

Este hecho mantiene la misma línea de declaraciones que ha realizado Sanz a lo largo de estos más de cinco meses desde que Dani Alves fue puesto en detención dentro de la prisión Brians II de la ciudad de Barcelona.

Por su parte, la defensa de Dani Alves encabezada por el venezolano Cristóbal Martell negó que se esté realizando algún trámite por parte de la modelo española para realizar el divorcio entre ambos. “No sé de dónde ha sacado eso, pero no hay ningún trámite de divorcio iniciado por la señora Joana Sanz”, expresó.

Recordemos que Dani Alves mencionó durante la primera entrevista que se le realizó desde prisión que sentía una profunda tristeza por lo que estaba viviendo con Joana Sanz y que era a ella la única persona a la que tenía que pedirle perdón por toda la investigación que se realiza en su contra.

“La única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida”, detalló en aquel momento Dani Alves.

