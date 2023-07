Padres de Florida acusados de estar “borrachos y drogados” cuando su hija murió asfixiada en un automóvil

Una pareja de hispanos en Florida fue arrestada y acusada de dejar morir a su hija de 18 meses “horneada” dentro de un auto a 40 grados mientras estaban en una fiesta del 4 de julio en la que estaban “borrachos y drogados”, informaron las autoridades.

Los sospechosos identificados como Joel y Jazmine Rondón, ambos de 33 años, fueron arrestados por un cargo de homicidio agravado de un niño en lo que fue una muerte “tortura” de su hija, quien estaba dentro de un auto caliente, según describió el alguacil del condado de Polk, Grady Judd.

Los informes señalaron que la pareja fue a una fiesta el martes con sus tres hijos, y se quedaron esperando hasta casi las 3:00 a.m. del día siguiente. Mientras los padres estaban en la fiesta, bebieron alcohol y fumaron marihuana; se investiga si el padre consumió metanfetamina.

Joel Rondón y Jazmine Rondón tras ser arrestados por la muerte de su hija de 18 meses dentro de un vehículo. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Polk)

Al regresar a casa en la madrugada del miércoles, Jazmine le dijo a su esposo que llevar a su hija de 18 meses adentro, mientras ya cuidaba a sus dos hijos de 6 y 8 años.

El padre le indicó a los investigadores que una de las puertas del vehículo estaba abierta en ese momento. Llevó unas bandejas de comida dentro de la casa, y cuando salió de nuevo, vio las cuatro puertas del auto cerradas, y asumió que su esposa había metido a la niña adentro, según los informes, señaló CBS 12.

Jazmine y Joel se acostaron más tarde, y a las 10:00 a.m., el padre se despertó y pasó una hora preparándose para ir al trabajo. Cerca de las 11:00 a.m., le pidió a su hijo mayor “revisar al bebé” en el dormitorio, pero se encontraron que la bebé ya no estaba allí.

En ese momento, Joel salió al vehículo estacionado en medio de un sol inclemente y encontró a su hija inconsciente en el asiento trasero

La víctima fue trasladada al Centro de Salud Regional de Lakeland, donde el sheriff informó que había muerto de forma “tortuosa”.

“Hace un calor brutal para todos en las mejores circunstancias y luego esta niña está encerrada en el automóvil, obviamente sin movimiento de aire, y se vuelve más y más caliente a medida que avanza la mañana”, dijo Judd.

La autopsia precisó que el bebé murió de hipertermia por haberla dejado en el auto, y la causa de muerte fue determinada como homicidio.

La madre, por su parte, dio positivo por alcohol y marihuana, mientras que Joel dio positivo por alcohol, marihuana y metanfetamina, de acuerdo con las autoridades.

La pareja fue fichada en la cárcel del condado de Lakeland el jueves. Ambos admitieron estar “arrepentidos” y supuestamente admitieron haberse ido de fiesta con drogas y alcohol.

Con información de New York Post

