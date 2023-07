Julio César Chávez Jr. anunció su divorcio de Frida Muñoz tras los abusos que recibió durante el matrimonio

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo del reconocido e histórico campeón mundial del pugilismo Julio César Chávez, anunció este viernes que inició el proceso para divorciarse formalmente de su esposa Frida Muñox tras varios años de matrimonio; el principal motivo de esta separación se debe a los constantes abusos de los que fue víctima y al despojo de todas sus pertenencias mientras se encontraba en proceso de rehabilitación.

La información sobre este suceso la dio a conocer el hijo de la leyenda a través de un video compartido a través de la cuenta en la red social Instagram de su hermano Omar, donde detalló que no podía utilizar sus propias redes sociales debido a que la propia Muñez le había quitado su teléfono para que no emitiera ninguna información oficial sobre este tema.

“Otro problema más, yo había prometido que ya no iba a hablar de mi familia, mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy“, expresó Julio César Chávez Jr. en el inicio del mencionado video.

“Lo que hizo fue llegar a casa tomada y empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales, va a declarar de que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto, se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono”, agregó el pugilista azteca.

Chávez Jr. se encuentra actualmente en Culiacán para pasar unos días junto a su familia y aprovechó la oportunidad para hablar con su abogado para iniciar de la manera correcta todo el proceso legal para finalizar su matrimonio lo más rápido posible; destacó que su principal objetivo es lograr su dignidad como persona y por el amor que le tiene a sus tres hijos.

Es importante resaltar que Julio César Chávez Jr. viene saliendo de un largo proceso de rehabilitación para superar finalmente su adicción a las drogas y el alcohol; a pesar de eso destacó que Friga Muñoz constantemente lo insulta y le ha realizado bullying para que se sienta menos como persona a pesar del trabajo que ha realizado a su favor.

Por último, quien se había convertido en uno de los boxeadores mexicanos con mayor proyección agregó que Frida se ha encargado de meterle ideas a su padre en la cabeza para manipular la separación a su favor y así poder quedarse con todas las pertenencias de Chávez Jr.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya advierte a Canelo Álvarez sobre su próxima pelea: “Jermell Charlo es mucho más peligroso”

–Miguel Herrera lanza un duro mensaje contra Joaquín Montecinos: “Que se calle la boca y se ponga a trabajar”

–Se revela el motivo por el que Matheus Dória y Eduardo Aguirre no renovaron con Cruz Azul