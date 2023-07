Se revela el motivo por el que Matheus Dória y Eduardo Aguirre no renovaron con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul fue uno de los equipos que más perdió durante el mercado de fichajes previo al arranque del torneo Apertura 2023 de la Liga MX luego de confirmarse la salida de los futbolistas Matheus Dória y Eduardo Aguirre, quienes por varias temporadas se habían consagrado como parte de las figuras más importantes dentro de la organización cementera por su impresionante estilo de juego; ambas estrellas terminaron siendo firmadas por Santos Laguna y ahora refuerzan a una plantilla que tomó mucho peligro durante el mercado.

Estas salidas generaron muchas dudas entre los aficionados del conjunto celeste sobre los motivos por los que abandonaron al equipo y ahora finalmente el director deportivo del equipo, Oscar ‘Conejo’ Pérez, explicó cuáles fueron las situaciones que desencadenaron estas salidas y la pérdida de dos piezas que se habían vuelto clave dentro de la plantilla de Cruz Azul.

Durante una entrevista ofrecida para AS México, Oscar Pérez detalló que el principal problema que originó la salida de estos dos vitales jugadores de Cruz Azul fue que las negociaciones de su renovación se cayeron al no llegar a un acuerdo en las cifras para poder mantenerlos contento; este hecho ha generado polémica entre la afición, debido a que consideran que la directiva no actuó de manera eficiente para poder retenerlos al cumplir con sus exigencias.

“Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación, al final se decidió no seguir más y listo, fue la decisión que se tomó”, expresó el Conejo.

Ante este hcho el director deportivo de la Máquina de Cruz Azul se mostró triste por esta salida y lamentó mucho la decisión que tomaron Matheus Dória y Eduardo Aguirre de abandonar al equipo; se mostró ilusionado en poder mantenerlos en sus filas para esta temporada al considerarlos piezas fundamentales para intentar conquistar el título de campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

TORREON, MEXICO – AUGUST 28: Eduardo Aguirre of Santos (L) fights for the ball with Javier Güemez of San Luis during the 11th round match between Santos Laguna and Atletico San Luis as part of the Torneo Apertura 2022 Liga MX at Corona Stadium on August 28, 2022 in Torreon, Mexico. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

“Sí, fue más no ponerse de acuerdo en situaciones así, pero no pasa nada, te decía que o se llegó a un arreglo y al final se alargó mucho la negociación y no se dio, uno lo siente por los chicos, más porque ya estaban acá y no pudo concretarse, a veces ha pasado así y ahora estamos enfocados en que en el equipo se vaya cerrando todo”, agregó.

En la entrevista Pérez también salió en defensa de Víctor Velázquez, quien ha sido fuertemente criticado estas últimas semanas por tener a varias personas de su familia dentro de la organización deportiva.

“El ingeniero siempre está ahí, muy atento con el club, tiene muchas cosas que hacer, tiene una gran responsabilidad muy grande con la cooperativa, pero siempre ha estado atento con lo que pasa con el equipo, uno sabe que siempre cuando el equipo no anda bien, se guían por la cabeza del club y él es la cabeza de la institución, así que siempre habrá críticas, por lo cual hay que mantener un equilibrio, pero está muy comprometido con el equipo”, relató.

Para finalizar, el directivo se mostró confiado del buen desempeño de los cementeros para este torneo Apertura 2023. Sin embargo, destacó que estas primeras fechas del campeonato serán las más complicadas al tener a varias de sus estrellas dentro de la selección mexicana en la Copa Oro 2023.

“Estamos enfocados, pero sabemos que en estas primeras fechas nos falta gente, nos faltan selecciones, pero seremos protagonistas para pelear por el campeonato“, concluyó.

